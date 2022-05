VOLVER. El “resignado” de la tele amenaza con volver a lanzarse en las elecciones de 2025, y reafirma que una vez en la guayaba, sembrará cannabis y cáñamo para generar chamba en el país.

POLLO. Lástima, lamenta Nasralla, que quien toma las decisiones en Honduras es Xiomara, no él, porque si no, ya les enseñaba con cuántas papas se fríe un pollo.

NUEVE. A oídos de los “amigos” de Palmerola, anuncia Avianca nueve vuelos adicionales a partir de junio, y de noche, para que no sigan diciendo que la pista no sirve o que no tiene luces, y ahora conectarán a Honduras con Suramérica y Europa.

REGRESO. Avisa Rasel que ya está de regreso en su oficina, luego de su viajecito por Marruecos, así es que, interesados en recomendaciones, ya están sabidos.

NUEVA. Para anoche se anunciaba una nueva caravana, desde SPS, pero luego avisaron que podría ser abortada por el mal tiempo.

MIL. Sin embargo, Itsmania Platero y varias iglesias aseguran que al menos mil compatriotas están saliendo del país cada día en busca del mentado “sueño americano”.

OMS. Brinque quien brinque y se pique quien se pique, el etíope ha sido reelecto en la OMS, jodido.

TEMA. Hombre, no es posible que no puedan manejar un tema como es la entrega de premios al periodismo y conviertan esa loable tarea en una changoneta.

BUENOS. Entre los galardonados hay colegas muy buenos, honestos, verdaderos profesionales del periodismo, claros en sus posiciones -no importa del lado que estén- y que han enarbolado, en todos los gobiernos, la bandera de la veracidad, no del parcialismo ni la entrega.

GARDUÑA. Pero ahora resulta que el Congreso está repartiendo premios en el hemiciclo como quien tira confites a la garduña, y lo mismo está haciendo Casa Presidencial, sepa Judas por consejos de quién.

RESPETO. Hasta para los mismos colegas -incluidos los que no son periodistas- ha de ser penoso -y muy incómodo- ir a recibir un reconocimiento cuasi que a un mercado persa. Por respeto a ellos no deberían hacer eso.

PIÑATA. Sería mucho mejor -y profesional- que escogieran a uno, dos o tres periodistas, de los que siempre han estado identificados con la causa de Libre, y les dieran el premio que se merecen. Pero no los metan a la piñata.

GRACIAS. Los colegas Fredy Guzmán y Sandra Maribel Sánchez mejor renunciaron a las preseas y le mandan a decir gracias a quienes los escogieron.