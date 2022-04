LLANTAS. Después del susto, ¡Jesús María! Los transportistas que anuncian paro nacional de llantas caídas y el IHTT que aparece para anunciar misa de “alto nivel” para hoy y tratar el asunto.

HABLAR. El problema es que los transportistas con quien quieren hablar -y desde ya días- es con Xiomara Castro, porque dicen que con los ilustres del IHTT ya han tenido varias misas y neles pasteles de solución. Ojalá que el olanchano los reciba en sus aposentos.

OFAC. Avisa Yani que acaba de salir publicado en La Gaceta del imperio que ya lo sacaron de la lista OFAC, así es que salvado el hombre. La notificación es del 18 de marzo de 2022 y aparece como Rosenthal Hidalgo Yani Benjamín.

HE. Hombre, irresponsable y temeraria esa toma de ayer en el HE, el centro asistencial más importante del país. No puede ni debe ningún partido político llegar al extremo de convertir un hospital en su trinchera.

PEDRO. Al final se supo que los mismos de Libre están divididos y que uno de los grupos abrió los portones para que medio mundo entrara como Pedro por su casa, poniendo en grave peligro la seguridad de los enfermos, del personal y de los privados de libertad internos.

OLEADA. Sigue la oleada de despidos en Salud, pero también el ministro diciendo que no ha ordenado despidos. O el hombre está pintado o la cosa es de compadre hablado.

RENUNCIAR. Aunque la bulla es que un sector de Libre quiere arrinconar a Matheu para obligarlo a renunciar y luego nombrar a un reconocido miembro de sus estructuras. Será.

CRISIS. Power Chicken anuncia la madre de todas las hambrunas, en unos cuatro o seis meses, en Honduras y en el mundo. “Viene una crisis alimentaria de órdenes apocalípticas”.

DINERO. El alcalde “jampedrano” augura que en cuatro o seis meses, los hondureños -y el resto del mundo- tendrán dinero para comprar arroz, pero no habrá arroz, dinero para comprar frijoles y no habrá frijoles.

EXENTOS. Contreras dice que en El Salvador ya empezaron a tomar medidas y han decidido dejar 21 productos de la canasta básica exentos de impuestos de introducción y de registros sanitarios para “llenar sus bodegas de alimentos”.

UCRANIA. El alcalde de SPS dice que ya le envió una nota a XC y al Congreso para alertarlos sobre la “hambruna apocalíptica”, pero no ha obtenido respuesta. La bulla es que la guerra en Ucrania vino a disparar la crisis.