ELEGIR. Con la tómbola van a elegir al presidente, secre y vocal de la JN, una vez que el Redondo los juramente, pasado mañana.

FOSDEH. Hombre, a ver si ahora cumplen con mandar el presupuesto antes del 15 de septiembre, como manda doña Constitución. La “people” del Fosdeh jura que casi todo se irá en pago de deuda y salarios. ¿Y la inversión pública?

DEJAN. A ver cuánto dejan para carreteras, que están todas destartaladas, construcción de hospitales, centros de salud, escuelas, colegios, en fin...

VACA. Reaparece la “vaca intelectual”, ahora nada menos que como ministro de “planificación estratégica”, y asegura que la inflación dispara el crecimiento económico y que a quien afecta “duramente” es a los ricos, no a los pobres, y por eso la “obsesión de las élites” por bajarla. Este no es más vaca porque no es más vaca.

NIÑOS. Lindos los desfiles de los niños, sus orgullosos padres sacándoles fotos y las agraciadas palillonas cantoneándose al vaivén de redoblantes y trompetas.

FILA. Ajá ¿pero adivinen quiénes estarán en primera fila en los desfiles de la “refundación” de este jueves, en el cumpleaños de la Patria? Los trans avisan que marcharán con o sin permiso del Sponda.

MURRIÑA. Llenos de garrapatas, deshidratados y hasta con murriña los caballos pura sangre de JOH, se queja su nuevo dueño, el brother del diputado de Libre por Copán, Víctor Hugo Romero. Y esto que la OABI se los “bisneó” sin subasta.

DEFENSA. Desbandada en el equipo de defensa de JOH ahora que se acerca el “Día D”. Ángel Martínez, el detective, les estuvo volando candela acusándolos de pachorrudos.

GACETA. Ya es tiempo que Aldanita sea más enérgico en sus llamados a que le publiquen los contratos en La Gaceta. El problema es que quien está quedando mal con los capitalinos es él. A él es que le echan rayos cuando la “people” cae en esos baches.

ORDEN. Que le pida a Xiomara Castro que ordene la publicación ipso facto. “Ordeno a La Gaceta que publique hoy mismo esos contratos”.

PROFE. Reaparece la profe de la “jeiba”, furibunda seguidora de Libre y ahora del club de los arrepentidos, pidiéndole a la cúpula de su partido que ya la tienen a bomba con esa cantaleta de que “solo llevamos nueve meses”.

TRES. “Los primeros tres meses se les aguantaba... este país necesita esperanza... aquí todo mundo sabía cómo estaba el país después de 12 años de cachurequismo”, dice la profe.