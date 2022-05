FULANO. La mara anda desjuiciada preguntando quién puercas es el nuevo premiado con la extradición. ¿Será fulano? ¿Será zutano? Vea y no salgan con un churro, dijeron otros.

MORBO. Todo el morbo se debe al aviso desde NY, que entre los invitados al Honduras canta destaca un poderoso exministro del gobierno anterior que bajó el perfil en los últimos meses.

PODER. Pues, hombre, Hilario, ya salió el periódico Poder Popular, la nueva versión del Poder Ciudadano.

JULIÁN. Avisa Julián Suazo que salió bien de su segunda operación, y que tanto él como Juliancito les mandan saludos. ¡Ahhh! Y le pide a la “people” que lo mantengan en sus oraciones.

HUMO. La bulla en el mismo CN es que eso del juicio político es pura cortina de humo porque bien saben que ni remotamente tienen los 86 votos.

VIENTO. Al menos, claro está, que le den viento al juicio político así como lo hicieron con la junta directiva del CN, con 49 votitos. Y que Rasel se encargue de sancionar el decreto.

AGUA. El mensaje del Tommy jefe de bancada sobre las extradiciones: “Les está llegando el agua a la puerta de su casa, por eso están pidiendo una Ley de Extradición”.

BAILE. Muchos de Libre y del PL, dice el Tommy, han salido a bailar en los juicios en Nueva York y por eso ahora andan desjuiciados viendo cómo se protegen con una ley.

CHINA. Circula un video donde presuntos pobladores de una aldea en Gracias, Lempira, hicieron una denuncia falsa para emboscar una patrulla de la chepa. Esos son delincuentes aquí y en la China.

TIEMPO. Ya es tiempo que la policía se dé a respetar e imponga su autoridad ante este tipo de criminales. Pero, si por los tales “derechos humanos” van a dejar que los linchen, les quiten los fusiles, las patrullas y hasta los maten, ya fregamos.

AMLO. Hombre, qué tiene Honduras que estar sudando calenturas ajenas por los invitados o no a la Cumbre de las Américas. Si AMLO no asistirá porque no invitan a sus amigos Maduro y Ortega, que lo dejen. No hay que ser carretas.

PISTO. En todo caso, en México y en Venezuela tienen petróleo, “Danielito” le ha estado sacando pisto, desde hace añales, a Venezuela y a Rusia, pero Honduras de lo que vive -y a puras cachas- es de las remesas.

REMESAS. Por cierto, gran parte del presupuesto está siendo financiado con las reservas internacionales -mil millones de verdecitos- ¿y de dónde creen que vienen esos dólares?