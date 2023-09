FEO. ¡Hombre, qué feo está eso de las restricciones, en la venta de dólares! Así empezaron Venezuela, Argentina y Bolivia. Ahora solo le venderán 150 mil -y en subastas- a las empresas. Y qué materia prima puede importar con eso una fábrica exportadora. ¿Qué sabe la Rixi?

FREDY. Que alguien me explique, pide Fredy Cerrato, por qué le aumentan a los huevos si las gallinas no usan combustible. No le basta al man con su chiste de la libra de pollo a siete yuquitas. Pero la culpa no la tiene él.

CARLÓN. ¡Hombre!, medio mundo ha hecho escándalo por eso de Carlón, a la cabeza de las negociaciones para el rollo del fiscal, y eso siempre ha sido así desde que inició este Congreso. En realidad, al de facto solo lo utilizan para que ponga la cara, pero quien decide todo es el bróder del olanchano, cuñado de Xiomara, tío de la Pichu y papi del mini de Defensa.

BURRADAS. Allí apareció el de facto hablando una de burradas y echándole maceta a los medios, por todo el desmadre que tienen con la elección del fiscal, y defendiendo la santa inquisición que le ordenó Mel a través de Carlón.

CANTA. A oídos de los refundidores que todos los días se llenan la bocota hablando de la tal narcodictadura y hasta acusando de “narcos” a medios y periodistas -como el Grillo y otras hierbas- la bulla es que Midence Oquelí ya empezó a participar en el Honduras canta, allá en NY.

MISIL. A propósito de narcos, misil de largo alcance -y con ojiva nuclear- el que Nasralla le lanzó ayer a Xiomara por haber acusado al BOC de “narcotraficantes y corruptos”.

LIBRO. “El burro hablando de orejas”, le dijo, y luego, se abren comillas, que el libro “Tierra de narcos” menciona a Héctor Zelaya Castro y a Carlón Zelaya vinculados al narcotráfico”. ¡Qué lengua!

SENADO. Se disparan las alarmas en el Senado imperial por la insistencia de Xiomara Castro en “socavar la independencia del Congreso y del Ministerio Público”. No tardan en poner al chucho aquel a insultar a los senadores.

VEINTE. Ya casi cumplen dos años de presunto gobierno y el mentado FNRP, tendrá asamblea hoy, para planificar su marcha del próximo 15 de septiembre. ¡Habrase visto! Y cuándo puercas les caerá el veinte que son gobierno.

ATACAR. Denuncian los azulejos que Libre, en vez de dedicarse a gobernar, ha convertido las instituciones del Estado en verdaderos búnkeres para “diseñar, conspirar y dirigir campañas” para atacar a la oposición.