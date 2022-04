CONSIGNA. Ya llegó por quien lloraban, la embajadora imperial, y los más felices, como lombrices, son los otrora “yankees go home”, ahora con su nueva consigna: “Yankees, come here”.

LUZ. Desmadre y medio el de los transportistas en todo el país. Hubo trancones por todos lados y una madre, en Santa Bárbara, tuvo que dar a luz en el carro.

PARO. Se quejó XC en un tuit que el paro es injustificado y le mandó a decir a los Lanzas, los Cálix, los Galos y otras hierbas que no iba a dialogar mientras siguieran en paro.

DIESEL. La power de Palacio le recordó a los ilustres del transporte que gastó más de cuatro mil millones en subsidiar el diesel, así es que, ya saben.

GUAYITO. En esos chambres sacan a bailar al Guayito Facussé del ayer y el de hoy. Cuando el paro del transporte en 2018: “Todos apoyamos el paro... los dirigentes del transporte se han ganado nuestros corazones”.

TOTY. Ahora, en 2022: “Esto no es paro, paro sería no prestar el servicio sin obstaculizar las vías... si bien hay una situación compleja... esta no es razón para secuestrar las calles y el resto de la economía”. Será que el Toty lo tiene amenazado.

CEPA. ¡Qué divertido! En la biblioteca de la UNAH declaran en cuarentena todo libro que toca un estudiante, por temor al covid. Le tienen terror a la nueva cepa “pendejitis hondureñitis”. Aunque usted no lo crea.

MANO. Allí le están sacando al olanchano y a Héctor Zelaya que votaron en la sesión del Consejo de Ministros, levantando la mano, a la hora de aprobar el nuevo proyecto de presupuesto. Será.

CLASES. ¡Eureka! A clases presenciales el lunes después de Semana Santa, ordena el Sponda. Ahora, que sus ilustres colegas le paren bola, esos son otros cinco pesos.

VACUNA. Avisa el Sponda que la vacuna ya no es obligatoria y que todos los docentes deben presentarse a sus aulas. Le están dando de beber de su misma medicina.

FOSDEH. Que alguien me explique, pide Ismael Zepeda -del Fosdeh-, cómo es que el presupuesto que aprobó el CN anterior estaba fuera de la realidad económica y el reformulado, en vez de bajar, aumenta en 51 mil millones. Será.

CNE. La bulla es que el ajuste es para programas sociales y lo financiarán con mil millones de dólares de las reservas y con 800 millones en préstamos, lo que significa un aumento de la deuda externa. ¡Ahhh! Y le dan 500 millones al CNE para la consulta popular, jodido.