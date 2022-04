AGUA. Allí están convocando para esta tarde a un plantón en contra de la “privatización” del agua. Estos están viendo -y sintiendo- la tempestad y no se arrodillan. Prefieren seguir jugando al populismo barato con el líquido de la vida.

PIÑATA. Por lo visto esos grupos -dizque ambientalistas- están felices con que un sindicalista del SANAA se haya llevado once millones en prestaciones y quieren que siga la piñata.

GRAVE. La crisis del agua es más que grave en la capital -y en el país- y no se resolverá con consignas panfletarias. La única manera de enfrentar el problema es con pisto -que no lo hay-, no con pancartas ni demagogia trasnochada.

REBECA. Hombre, hay que felicitar a Rebeca Santos por bajarse el salario a la mitad. A ver si oye Edwin Araque, en Banhprovi, los ilustres de la CNBS, de la CREE y los mismos directores del BCH. No se oye, padre...

CAEN. Cuidado y se caen de la carrera por bajarse el salario. No se aglomeren... no se aglomeren... Cómo no, chon... ¿Y los diputados?

FHIS. Por cierto que Rebeca siempre ha estado muy cerca del olanchano -desde sus tiempos en el FHIS- y aun así no se ha valido de esa amistad para hacerse la currita con la rebaja, como otros.

SERIO. Ajá, y cómo es que la Rixi anunció que nadie ganaría más que XC. Si la cosa es en serio, el Consejo de Ministros debe aprobar el PCM y publicarlo en La Gaceta.

EJE. Ya van varios leñazos al combustible y cero campañas de ahorro del Barquero y compañía. Si de por sí a la “people” le pela el eje, no digamos si nadie le está pidiendo que ahorre.

VILLA. Qué buena gente que es Marito Moncada. Avisa el hombre que, de ahora en adelante, nadie pagará ni un cinco por usar la Villa Olímpica, incluida la piscina. Como a la Conapid lo que le sobra es pisto.

SUBSIDIAR. Por ese discurso demagogo es que estamos como estamos. Hasta en los países ricos la gente paga por usar bienes del Estado y ese cobro que hacen familias que sí pueden pagar sirve para subsidiar a quien no puede pagar.

VIENTE. Se quejan Adalid y compañía que aquí ya no se va a poder ni morirse ahora que el precio de los ataúdes también se ha disparado en un veinte por ciento.

POBRE. Ya hoy es 5 de abril y neles pasteles de clases presenciales, como lo ordenó XC en su discurso de toma de posesión. Lo más lamentable es que ni la UNAH quiere dar el ejemplo. Pobre, pueblo, pobre...