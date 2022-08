PRIMER. Xiomara Castro pinta llantas hoy para Colombia, en su primer viaje fuera del país desde que le pusieron la banda, a la toma de posesión de su amigo Gustavo Pedro.

CABRA. La bulla es que la comitiva presidencial viaja en el “air force one” catracho y allá se verán las caras con la Piedad, la del turbante mágico, el que hace aparecer dólares con un simple “abracadabra, pata de cabra”.

URIBE. A la asunción del ex M-19 está invitado, con cartulina especial, Álvaro Uribe, el líder de la derecha colombiana, pero no asistirá por el “complejo del preso”. Igualito aquí, que ven a la oposición como a animales raros.

ESBIRROS. Farsantes, cínicos, come cuando hay, saltatapias, robagallinas, le manda a decir Redondo a ciertos personajes que, según dice, en público le vuelan maceta y, en privado, le piden que les ponga a sus “esbirros” en la Corte. ¡Vaya, jodido!

OCULTO. “Son enemigos del pueblo que han encontrado la forma de financiar sus mentiras y montajes perversos. Lo bueno es que todo tiene su tiempo y no hay nada oculto. Tomen nota”, dice LR. ¿Y los nombres?

BAÑADA. Hombre, bañada y media la que el olanchano le dio a los pobres lencas que vinieron hasta la capital a pedirle que les termine la carretera de La Campa, que ya está empezada. Ni porque lo llaman “comandante”.

DERECHO. No pocos creen que Mel Zelaya le faltó al respeto y que hasta humilló a los pobres lencas que, en todo caso -sea cierto o no que no hay pisto- se merecen respeto y la Constitución les garantiza el derecho de petición, es decir, de pedir.

LUCES. A uno de los dirigentes lencas le dijo: “Este no entiende, yo pensé que estabas captando, no hay dinero, entendés eso, dejen a este aquí para que agarre un poquito de luces”.

VOS. Otro dirigente le aclaró que son lencas, y que sí lo entendían y comprendían, porque no son ignorantes y el olanchano le contestó: “Andá conseguí el dinero vos, pues”. Amaneció de malas el hombre.

PATA. El pobre Mauricio Ramos es el que aguanta los macanazos. Allá en La Bolsa pasa hasta la pata, todo mundo solo pidiendo, y el man tiene que ver cómo puercas se los sacude.

RAP. Gracias a las “gracias” del “congreso del pueblo”, que le dio volantín a la Ley Marco de Protección Social, el RAP no halla cómo puercas hacer para pagarle las cesantías a más de 23 mil trabajadores que han sido despedidos. Una papada de ver no hacen estos.