CHELITO. En las filas cachurecas insisten en que el chelito azul le está haciendo los mandados a los mismos del CCPN y que por eso se han inventado lo de la tal “reingeniería”, para ganar tiempo y que no rueden cabezas.

CARA. Ajá, preguntan el chino Castillo y otras hierbas, y cómo puercas le piensan cambiar la cara al PN si siguen los mismos de hace 12 años.

RONCHA. En el PL también hay roncha por el nombramiento de Marcia como enlace entre la bancada y el Central Ejecutivo. No había nadie más en todo el partido, preguntan.

FILAS. En las filas nacionalistas se menciona al negrito Jorgito Zelaya como próximo candidato, aunque el Tommy también ya anda trabajando. ¿Y el “papi”?

REPRESA. Hombre, la represa Los Laureles ya casi pega el macanazo y la solución a la falta de agua no se columbra por ningún lado. Pero, hay que dejar claro que Aldanita, por más que quiera, no podrá echarse ese trompo a la uña sin el apoyo del Ejecutivo.

PASTEL. Por allí se anuncian tomas de las instalaciones de la AMDC, comenzando por la 21 de Octubre, por presunto incumplimiento de acuerdos en la repartición del pastel con los aliados. Será.

BOINA. Avisa Pedro Joaquín -el de la boina- que ahora anda en carro blindado y con escolta, pero porque allá en Colón se lo quisieron echar al pico.

NOVIA. El turquito salvadoreño volvió a dejar como novia de pueblo a sus fans catrachos, en la capital y en SPS, como cuando la toma de posesión. Está bueno que les pase. Quién los manda.

FALTAN. Ya hoy es 22 de marzo y todavía faltan algunos nombramientos, así es que Nelson Ávila, el comandante Libreta, El Grillo, en fin, todavía no pierden las esperanzas.

CANDIL. Bien dice el dicho: “Candil de la calle, oscuridad de la casa”. Todos los días se habla en los medios del personal de primera línea cuando la pandemia, y se menciona a medio mundo, menos a los periodistas.

CRUDO. En el Tórax, en el HE y en todos lados hubo voceros en lo más crudo de la pandemia, dando cifras, y nadie habla por ellos, comenzando por el CPH.

BERTOLT. Pepe Lobo le dedica el poema de Bertolt Brecht a sus amigos que hoy se deleitan por algunas extradiciones: Primero se llevaron a fulano, pero a mí no me importó porque yo no era; luego se llevaron a mengano, pero a mí tampoco me importó porque yo no era, ahora me llevan a mí, pero ya es muy tarde. Ja...je...ji...jo...ju...