LAGO. Ojalá y el Lucky de MiAmbiente se mantenga firme con la demolición de los muelles del Lago de Yojoa y de cualquier otra cosa que esté destruyendo su ecosistema.

PISTO. Hace añales que vienen botando el pisto en varias ONG para que supuestamente cuiden y rescaten el Lago de Yojoa y nada, y ha llegado la hora de entrarle con todo a su recuperación.

GUARO. Las “grandes hazañas” del “Congreso del pueblo”, Ramón Barrios mociona para que ahora se venda guaro hasta las 3 de la madrugada, porque a los pobres bolos ya no les ajusta el tiempo para ponerse a pichinga. Pobre, pueblo, pobre...

BONO. Algunos pensaron que era broma -o una fake news- la denuncia del moyolito de Palo Verde sobre el bono navideño de cien mil yucas que se recetaron los diputados del “Congreso del pueblo”.

PERA. Para que vean que, el que de la pera habla, comérsela quiere. Tanto que hablaban de los anteriores y han salido corregidos y aumentados.

VARA. Puyando al macho con vara corta o, como dirían en el pueblo, “están viendo la tempestad y no se arrodillan”. Cómo se le ocurre semejante latrocinio en momentos de tanta inconformidad popular por el alto costo de la canasta básica y de tantas protestas por la falta de pago.

MAO. Juan Barahona -el gran “revolucionario” que no se apea la gorra de Mao ni para dormir- justifica el atraco, con la casaca que es para repartirlo en las comunidades. Cómo no, chon... Por qué mejor no se cuenta una del Capitán América.

TELETÓN. Llegó el día de la gran obra de amor, la Teletón, a partir de esta noche, y la meta este año es llegar a los 70 millones. Todos a donar y a apoyar. ¡Enhorabuena! Por la “people” que recibe terapia en sus clínicas.

HIT. Reaparece la pelirroja y se anota otro hit con el sobreseimiento definitivo a Walter Maldonado, exdirector de Carreteras. Por eso dicen que, donde DM pone el ojo, pone la bala.

911. Sepa Judas qué estará pasando, pero la misma “people” de la Dipampco ha confirmado que el 911 está fuera de combate. Ajá, y cómo es posible eso en plena “guerra a la extorsión”.

SOL. Hombre, el cierre del año ya está a la vuelta de la esquina y hasta el sol de hoy apenas han ejecutado el 26 por ciento de la inversión pública, es decir, una cuarta parte.

CUATRO. El doctor de la chepa jura que los palmos han bajado, pese a que ha habido cuatro masacres -con la familia de ayer en la RH- en apenas cinco días, es decir, casi una diaria.