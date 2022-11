OREJAS. Hombre, preguntan unos chuscos en esas redes, Salvador hablando de nepotismo y tiene a Iroshka de vicepresidenta del Congreso y de vicepresidenta del PSH. O sea, dicen, el “burro hablando de orejas”.

MISIÓN. ¡Ayyyy! papa, ya viene de regreso JJM, ahora a la cabeza de la Misión Internacional que viene a echarle un ojito a la elección de la nueva diosa Temis. Fumen, señores...

FIESTA. La bulla en Santa Lucía es que Beatriz ya hizo hasta fiesta de despedida, con finos vinitos, quesitos y todos los mikis, porque resulta que va de chuso otra vez de embajadora a Canadá. Con razón se le dio vuelta a los calixtos. ¡Y que viva Redondo, hijos del maiz!, manda a decir.

BURROS. El Tommy jura que el “papi” ya se volvió a poner los burros y que su candidatura viene y nadie la detiene. ¡Urge “papi”.

DADDY. Se queja y lamenta el papá de Jair López, el abogado, que llegó a las 2:00 de la tarde al edificio AER de la AMDC, frente a Viera, a realizar un trámite, y le dijeron que las actividades estaban suspendidas por el concierto de Daddy Yankee.

PÁNICO. Hombre, cunde el pánico en diferentes sectores por la disparada que se ha dado la delincuencia, sobre todo con las extorsiones en lugares donde nunca se había visto.

PITOS. En Olancho ya no soportan la matancina, ahora se los echan de dos en dos, y no hay contemplaciones ni para las féminas. La bulla es que Marco Ramiro, el alcalde de Catacamas, ya no halla qué pitos tocar. ¿Y Sabillón?

CARA. El gran problema, dicen, es que Sabillón no saca la cara por ningún lado —solo cuando hay extradiciones— y tampoco existe un liderazgo a nivel presidencial que enarbole la lucha contra los criminales, al estilo Bukele.

BOLO. La otra cosa que dicen las malas lenguas —y sus propios amigos— es que el director general de la chepa es una buena persona, muy preparada, con varios títulos, es filósofo, sociólogo y varias vainas más, pero nunca ha capturado ni a un bolo porque toda la vida ha sido de escritorio. Será.

REPORTEAR. Es como mandar a reportear a la calle a un presentador de televisión, o al jefe de redacción o, “pior” aún, a una relacionadora pública.

CUSTODIO. Elocuentes y emotivos discursos en el último adiós al prócer en la defensa de los derechos humanos en Honduras, fundador y referente del Codeh, el doctor Ramón Custodio López: Lupita Jerezano, Miguel Cálix Martínez, los Julios y “voz de muerto”.