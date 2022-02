BROTHER. Para que vean que el olanchano no tiene nada que esconder, su propio brother Carlón ha emplazado a la Corte para que proceda a desengavetar, ipso facto, cualquier solicitud de extradición, sea quien sea.



BOLA. Pero, por si las moscas y no le paran bola a Carlón, el CN ha nombrado una “comisión especial de extradición” para que le entre al asunto.



DEFENSA. Ramón Barrios, diputado refundidor, jura y perjura que entre las presuntas 16 extradiciones pendientes está la de un exministro de Defensa. “I can’t believe it”.



ONU. Ajá, y será que la ONU va a darle viento a una Cicih para Honduras si su misma representante ha pedido que legalicen la directiva del CN y no le han parado bola.



PERICO. Una Cicih o como puercas se llame tendría que ser aprobada por el Congreso, pero, si la directiva está ilegal, cualquier perico de los palotes impugnaría su trabajo. Pero, por más que les dicen, no quieren repetir la elección. ¿No se tratará de atolito con el dedo?ALONSO. Los benditos colectivos de Libre llegaron ayer a “liberar” el centro de salud Alonso Suazo, porque, según dijeron sus motorizados, estaba tomado por los “cachurecos”.



PECHO. Pobrecito el personal de primera línea que puso el pecho cuando cundía el pánico por la pandemia. El gobierno anterior solo casaca les dio con las plazas permanentes y ahora los tratan de “cachurecos”.



MAIZ. Según las malas lenguas, el ministro de Salud solo está metiendo gente del PSH y no le está regando maíz a los de Libre.



ESPERAR. Lo que sí es que los que protestan deberían de esperar un tiempo prudencial, porque los ministros se acaban de sentar, y ni siquiera saben cómo está el desmadre que les dejaron.



PODER. Bien dicen que no hay peor cosa que darle poder a un tonto. Sergio Castellanos ahora amenaza con abrir otra universidad si la UNAH no complace peticiones y le da volantín a la PAA.



JULISSA. Hombre, hace años que Julissa Villanueva, férrea opositora de JOH y profesional seria, certificó, con pelos y señales, la muerte trágica de HH y compañía en el helicóptero.



PLEBE. A su familia solo le entregaron un frasco con sus cenizas porque todos los cuerpos quedaron calcinados. Está bien que la plebe desahogue sus pasiones en esas redes, y sigan dele que dele con que “a saber dónde está”, que “está escondida en tal parte” y que no sé qué. Pero, de eso, a que lo haga un medio serio...