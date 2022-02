TEMIS. Canillera perra luego de ese tapazo de la cancillería sobre el envío, a los recintos de la diosa Temis, de una orden de captura contra un político catracho de altos vuelos que acaba de ser pedido en extradición desde NY.

PELOTA. Lo que hacen en los dominios de Eduardo Enrique es seguir el protocolo, reciben la solicitud desde EUA, luego le pasan la pelota de colita a la Corte y la Corte se echa el trompo a la uña con la orden de captura, luego se la pasa de pecho a la chepa para que ejecute el penal.

ORDEN. Pero, la bulla es que en la chepa hay varias órdenes de captura engavetadas, y que los ministros de Seguridad de turno les dan viento solo cuando reciben orden expresa desde el Juan Pablo II.

GANA. Las apuestas están que arden. Que es fulano, que no, que es mengano, que no, que es perencejo y que no sé qué, que aquí que allá. Adivinen quién gana.

BUENO. Por más que subsidien los combustibles, sería bueno que le expliquen a la noble afición que aquí no producimos ni una gota, que todo viene del exterior y que allá es donde clavan el precio. ¡Ahhh! y que ya no está Chávez y Maduro está reventado.

ALCALDE. Se menciona a un conocido y dinámico alcalde como el nuevo power de Sedecoas, así es que, ya casi terminan de armar el Gabinete.

HOGUERA. Ahora es que quieren mandar a la hoguera a los depuradores. Ya nadie se acuerda de las bandas de sicarios, narcos, extorsionadores, robacarros, en fin, que operaban impunemente desde las postas policiales.

BASES. Hombre, sepa Judas quién estará ennavajando a las bases de Libre y del PSH para que se pongan insurrectos y entren en desesperación por las chambas.

ESPERAR. Si los ministros -no digamos la presidenta Xiomara Castro- no se han ni terminado de sentar y deberían de esperar para empezar a exigir.

TODOS. Además, alguien debería explicarles que por más que el olanchano y Xiomara los quisieran enchambar a todos, en el gobierno es imposible.

ARETE. Hasta el dirigente magisterial del arete ya se coló como viceministro en Educación. Sponda, Edwin Oliva, Jaimito y Edwin Hernández. Solo firmas, papa...Qué más se le podría pedir a la Divina Providencia.

MAIZ. Solo a Eulogio no le han regado maíz. Poner a los sindicatos del magisterio a dirigir la educación pública es como poner de árbitro en un partido al entrenador de uno de los equipos. Pobre, pueblo, pobre...