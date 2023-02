VAGOS. Qué feas las cosas que están pasando. Unos vagos de la departamental de FM -apoyados por los tales colectivos- agredieron ayer a varios periodistas, incluida una reportera.

COREA. Ajá, y dónde creen que el Lucky ha oído que Honduras debería ser como Venezuela, Cuba o Nicaragua. Solo le faltó mencionar a Corea del Norte. Ja... je... ji... jo... ju...

JUSTO. Pero, en descargo del pobre muchacho, justo es decir que Nasralla, cuando andaba de cachetes embarrados con el olanchano y lo tenían bien enganchado de que gobernarían half and half, dijo que no sabía por qué era el brinco con Corea del Norte y Venezuela, si allí no había desempleo.

BURRADA. A lo mejor el Barquero, que fue quien lo enganchó para la tal alianza -siguiendo línea de su jefe Toty Faraj, financista de la campaña- lo pajeó con semejante burrada.

GUERRA. Hombre, pero no es culpa del Lucky, sino de quien lo nombró. Un cargo tan importante, como el medio ambiente y en los tiempos del cambio climático, en manos de un muchacho que todavía sueña con la guerra de guerrillas.

TEMIS. Acaba de pasar la elección de la diosa Temis y en el hemiciclo ya andan diputados haciendo números, calculadora en mano, para la elección del MP y del TSC.

MAÍZ. Para nada, porque a la hora de los tiros, al igual que la diosa Temis, en esos temas de grandes ligas no le riegan maíz a los diputados.

MARLON. A propósito, Marlon Lara se ha tomado un descanso, un relax familiar, obligado por las circunstancias luego del bombardeo de los refundidores y del voltión en lo plano de sus propios correligionarios, empezando por Marito Segura y su jefe supremo.

JAQUE. Pero, antes de pintar llantas hacia sus dominios, Marlon mandó a decir que el olanchano no descansará hasta darle jaque mate al PL, con la ayuda de los liberales con corbata roji-negro -los mismos que antes andaban con corbata azul- pero advierte que los liberales de verdad, como él, no lo permitirán.

DIENTES. Vuelven a Roatán Michael Douglas y su wife, Catherine Z-Jones, encantados y flechados por su belleza. Lástima que Dios le da dientes a quien no puede morder y, si siguen llegando turistas a esos lares, es solo por la gracia divina.