INMUNDO. Que no le paren bola al “Inmundo”, manda a decir el bigotudo olanchano, que sus amenazas de darle en el tuste al orden constitucional son puro “bullying” a los cachurecos. Será.cORTE. Avisa el líder supremo que a Libre no le queda de otra que negociar con los cachurecos para el asunto de la Corte, porque admite que la elección es “meramente política”. ¡Vaya, hombre!

OÍDOS. El mensaje de MZR a oídos del diputado arcoíris y otras hierbas, que andan gritando a los cuatro vientos que elegirán la Corte “con o sin votos”. Estos están viendo la tempestad y no se arrodillan.

TRAIDORES. Se avecinan expulsiones en el PL, y todos los caminos indican que la lista la encabezan LZ y RC, calificados como los “grandes traidores” del gonfalón rojo-blanco-rojo. Será.TRANS. ¡Qué divertido! En el hemiciclo le dieron viento a un préstamo para el llevado y traído Trans -o trance, como le dicen algunos- y el proyecto ya no va. ¿Entonces?

BUSES. Hombre, ¿y qué les cuesta echar a andar los dos carriles que ya están?, solo tienen que traer los buses.

RIVAL. Ahora que a Trump se le ahumó el ayote con su “ola roja”, ya empezó a volarle candela a su virtual rival para la candidatura.

LÍDER. Trump anda enfurecido porque resulta que Fox News y otros medios -sus otrora aliados- ya declararon a DeSantis como el “nuevo líder” del Partido Republicano, así es que si el próximo martes se vuelve a lanzar, todos los caminos indican que el T le saldrá por la C.

PEDIR. Gran alboroto en el CN por la presencia del FG, que llegó a pedir unos pesitos extras para el MP, y así ofrecer mejores resultados.

LADO. La muchachada tenía siglos de no ver al FG en carne y hueso, en ningún lado, y por eso lo bombardearon con preguntas sobre JOH, HH, las incautaciones, extradiciones, en fin...

ROLLO. Hugo Noé aclaró que la conferencia era para el rollo del presupuesto, pero como nadie oyó, el FG mejor se la dio y a la salida se armó un zaperoco entre su seguridad y los reporteros.

PIERDE. El problema del FG con el caso JOH es que, si enchuta, pierde, y si no enchuta, también. El hombre no puede salir en su defensa, porque ya se imaginan, y tampoco lo puede acusar, porque no tiene pruebas. No las tienen ni los que se lo llevaron.

BECAS. Erasmito corrió a desmentir al Pastor de María y otras hierbas sobre las Becas 20/20, y asegura que sí rindió informe, y todos los mikis.