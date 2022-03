LIBRES. Avisan que al paso que va esa “amnistía” de Rasel, la otra semana van libres el “combo que no se deja”, la banda de los chirizos, Los Iluminati y hasta “Luz Baja”.

ZEUS. Pero Mundo Orellana le echa el muerto al Cofadeh, a quien el bueno de Rasel -convertido en Zeus- ha investido de plenos poderes para que emita sentencias judiciales.

INPREMA. Hombre, ojalá que esa nueva interventora del Inprema escarbe y escarbe y llegue hasta el fondo, y que empiece investigando a los exinterventores.

FUNERARIA. Allí ha salido a bailar hasta una funeraria salvadoreña, financiada con el billete de los docentes catrachos, que qué puercas tienen que ver con muertos guanacos. Pobre, pueblo, pobre...

GRÚAS. Avisa Power Chicken que, “I am sorry for you”, pero el próximo 10 de marzo vuelven las grúas y todo por culpa de la gente burra, que no hace caso, y se estaciona donde le da la gana. ¡Vaya, jodido!

PAGAR. Aumento del uno por ciento a los préstamos para vivienda con fondos Banhprovi. Claro está, si no, de dónde puercas van a sacar para pagar su millonaria planilla, comenzando por los 350 mil mensuales del bueno de Edwin Araque.

MINAS. En Copán anuncian tomas de carreteras y otras hierbas por la pérdida masiva de empleos ante el cierre de las minas. Ajá, y cómo harán en esos países que viven de la extracción y exportación de minerales.

EMPLEOS. Se supone que para eso existe una Secretaría del Ambiente o de Recursos Naturales, o como se llame, para hacer cumplir las medidas de mitigación y frenar los abusos. Pero el país necesita esos empleos y esos ingresos.

BALDE. A Fausto y a la talangueña les ha caído como un balde de agua fría lo de Nelson Ávila, de que para ocupar cargos importantes en el gobierno se requiere “formación y experiencia”.

FUENTE. Se quejan algunos colegas en esas redes de que en Palacio ahora están pidiendo hoja de antecedentes penales y policiales para poder cubrir esa fuente. Será posible.

RARO. A propósito del informe de la Rixi, raro que el Fosdeh no ha dicho ni pío, ni a favor ni en contra. Avalarán lo de Rixi o lo de Willito. To be or not to be.

BONOS. Willito jura que el “informe incorrecto” y el mensaje de “incertidumbre” enviado por Rixi le ha hecho perder a Honduras 1,425 millones en intereses adicionales, que deberá pagar por la caída de los bonos y la subida del “riesgo país”. ¿Y el Fosdeh?