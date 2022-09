COMITÉ. Primeras renuncias en el Comité Central azulejo, por desacuerdos y malestar con la cúpula, que se mantiene atrincherada y se resiste a los cambios.

LARGAS. Allí sigue el chelito azul con sus giras y su mentada “reingeniería”, haciéndole los mandados a los mismos de hace ocho años, para darle largas a la convención.

INDULTO. Los pandoros, los del arca abierta y los planetarios le mandan a preguntar a Pedro Joaquín si no habrá chance para ellos en la chalana del indulto.

VIENTOS. No hay condiciones, para la mentada constituyente, reafirma el bigotudo olanchano. La jodida es que él dice eso, pero sus pupilos y pupilas la andan pregonando a los cuatro vientos. ¡Y hasta la victoria siempre!

NERY. Que alguien me explique, piden unos chuscos, cómo puercas es que a Nery Cerrato lo enchacharon y lo exhibieron, mientras Gabrielito se volvió a presentar “voluntariamente”.

MENOS. Por cierto que la pelirroja hoy sí andaba cabreada, como le encanta decir a los españoles, porque resulta que medio mundo sabía de qué puercas acusaban a su defendido -Nery Cerrato- menos él y ella. Ja...je...ji...jo...ju...

POLLO. Para que vean que el pollo Contreras no se duerme en sus laureles, ya puso a disposición de la chepa 120 cámaras de vigilancia de la “muni” para no tener que esperar hasta que el 911 arregle sus desmadres. ¿Y en la capital?

LGBTI. Los LGBTI andan emocionados -y envalentonados porque ahora están en el poder- y avisan que de hoy en ocho vestirán sus mejores galas en el bulevar Morazán.

SPONDA. Otros chuscos le piden una explicación al Sponda porque, por un lado, llama a no sexualizar a las palillonas -lo cual es correcto- pero, por otro, promueve e invita a desfilar a los gais. ¿Entonces? To be or not to be.

ONDA. Entre los dirigentes obreros que no están alineados hay roncha porque, según Lolito Valenzuela, en el gobierno andan con la onda de darle jabón al Código del Trabajo y sustituirlo por un “estatuto del trabajador”. Será.

GURÚES. La bulla es que los gurúes del nuevo adefesio laboral son Olvin Rodríguez -que ha reaparecido de entre las catacumbas- y Fredyn Fúnez, que ya logró colarse en el gobierno de su partido.

PEAJE. A ver cuánto dura esta vez el debate, sobre el “peaje de la muerte”, en Santa Cruz de Yojoa. Si antenoche no hubo una mortandad, es solo por la gracia divina. ¿Y la comisión aquella del Congreso?