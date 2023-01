JIRAFA. Ojalá y le pasen a una fundación el zoológico de los Cachiros, sino al pobre Big Boy le van a seguir otro resto de animalitos, además de todos los que ya se palmaron.

OABI. Jorge González, director de lo que queda de la OABI, reconoce paladinamente que no hay pisto y por eso no le pueden dar ni de comer a los pobres animalitos, no digamos contratar veterinarios, entrenadores, comprar equipos, en fin...

ÚNICO. Lo único es que las fundaciones son contrarias al “espíritu” del mentado socialismo, y por eso le quitaron a la Fundación Líbano el Hospital de San Lorenzo y se lo dieron al “diputado Pepsi” -solo para pasearse en él- y lo mismo han querido hacer con el Hospital María.

BURRADAS. Hombre, leer esas majaderías que escribe el presunto canciller da una mezcla de risa, lástima y rabia. Para eso se le paga semejante salario, para que escriba burradas.

ORATE. Honduras “no interviene” en los asuntos internos de Perú, pero el orate del canciller exige que liberen al espantapájaros y lo vuelvan a poner de presidente, como premio -será- por haber dado un golpe de Estado. ¡Habrase visto!

ARSA. El pobre Power Chicken ya no aguanta la persecución de la tal Arsa, y le late que toda la babosada es porque en unas redes hay chuscos que ya lo empezaron a lanzar.

GALLO. Lamenta el alcalde de los “jampedranos” que un grupo de quema llantas e ineptos, metidos a “técnicos” sanitarios en la Arsa, no lo deja en paz ni a sol ni a sombra y han agarrado de ojo de gallo a sus restaurantes, que el único “mal” que hacen es generar empleo.

GOLITO. Hombre, el Redondo todavía anda sacando pecho porque hace un año le puso la banda a la “primera mujer presidente”. Ya está como Costly, llorando por un golito que echó en Brasil, como si había ganado la final.

PEDESTAL. Vale que en esas redes nadie se escapa y le cayeron las avispas con sus mismos correligionarios del PSH. Lo menos que le dijeron fue “pedestal de micrófono” y “traidor”.

GIOCONDA. Por cierto que Carlón cayó e hizo a un lado al “mal agradecido”, como le dice SF, cuando le pidió la lista de los 15 que iba a nominar Libre para la Corte. El hombre está más pintado que La Gioconda.

AUSENCIA. Anda tan mal, con eso de sentirse “honrado” por haberle puesto la banda, que en el acto de toma de posesión -firmada por XC- dice claramente que asumió la guayaba en “ausencia del presidente del Congreso”.