JORGITO. Friendo y comiendo, Jorgito Zelaya acaba de lanzar su movimiento de corredores (RUN) Renovación y Unidad Nacionalista, y ya anda recorriendo todos los confines de la res-pública. ¿Y “papi”?

DERECHO. Allí le sacan a bailar al olanchano un video de la campaña cuando llamaba a salir a las calles a defender el “derecho a la protesta”, porque “derecho que no se defiende, se pierde”. “I can’t believe it”.

MÉNDEZ. Reaparece Wilfredo Méndez y se pregunta que qué puercas tiene que ver el mentado Consejo de Defensa y Seguridad con una marcha. Será.

FOTO. El portavoz de la chepa, MMM, no se ha andado por las ramas para avisar que se van a infiltrar en las marchas y le tomarán fotos a los cabecillas para levantarles perfil y mandarlos al mamo.

REDADA. Bueno, pero como dicen que en guerra avisada no muere soldado, allá aquellos que caigan en la redada de los chepos refundacionales.

POBRE. Hombre, pero al margen de si la marcha fue financiada o no, si los obligaron o no, es descabellado, penoso y chocante que se criminalice una protesta, como si quienes marcharon fueron narcos, pandilleros o sicarios, y no humildes meloneros. Pobre pueblo pobre...

EXISTEN. Lo que no le dicen a Xiomara los “genios” de la economía que la rodean es que esos incentivos fiscales que se están volando no solo existen en Honduras, sino en todos lados -allí nomás en Guatemala, Belice, Nicaragua- y los inversionistas sencillamente se van donde les ofrezcan mayores beneficios.

TIERRA. Ajá, si los sectores productivos, aparte de quedarse hule con esos beneficios, tienen que lidiar con las invasiones de tierra de Rafael “anarquía”, la delincuencia, los altos costos de la energía, ¿qué creen que pasará? Pues sencillo, se irán para los países vecinos.

AGARRAN. Bueno, el paquetazo tributario todavía no ha sido aprobado y Víctor Wilson avisa que ya varios inversionistas paralizaron la expansión de sus empresas, y otros están viendo para dónde agarran.

COMÚN. Lo otro, como dice MLB, es que cualquiera con sentido común sabe que si a un importador, industrial o productor le cobran impuestos que antes no le cobraban, pues sencillo, se los trasladará al consumidor. ¿Y quién es el consumidor?

LEY. Pero Xiomara asegura que la empresa privada desinforma sobre la nueva ley, y asegura que quienes defienden su tesis es que se benefician de la corrupción de no pagar impuestos.