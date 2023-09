CERO. ¡Pues, hombre, Hilario!, cero acuerdos para la elección del fiscal y todo ha sido alegrón de burro. Libre sigue embrecado con san Johelito y la oposición haciéndole las cruces por todo su historial.

DECANO. La “Mujer Araña” asegura que Odir tiene como el banco la decanatura de Derecho de la UNAH, como premio por su trabajo en la JP, al haber dejado pasar liso a Johelito a pesar de su ferretería.

CHICO. Lo otro que jura la enigmática y escultural dama es que Chico Herrera, aunque es cachureco, tiene fija la reelección gracias a que no sale del búnker de LR y que ya arregló con Libre. Mátalas callando el doctorcito.

QUIEREN. ¡Ajá!, ¿y Nelson Ávila, Mauricio Mendoza y todos los demás de Libre que quieren la guayaba de la rectoría?

ONLY. ¡Hombre!, los críticos de la refundición del país no se pueden quejar y nadie puede negar que estamos progresando, ahora que han contratado a la chica de only fans.

URGE. ¡Hombre!, acaban de inaugurar la grama del estadio y la bulla es que ya empezó a deteriorarse. Y esto que costó casi 33 millones. Con razón urge Johelito.

LUGAR. Avisa la Migdonia que Honduras ocupa, de nuevo, el primerísimo lugar en Centroamérica como el país más violento y el segundo en LA, tan solo superada por Venezuela, el paraíso celestial de los orates de Libre.

SOLO. Claro está, ese informe de Migdonia le pela el eje a Libre y a los que gobiernan, a ellos solo les interesa el fiscal para meter al mamo a medio mundo y ponerle una coraza a sus uñudos.

ARDE. La cosa está que arde y ahora el fuego cruzado es entre RasEngel, como le dice su amiga Beatriz y Maribel Ya. Y todo gracias al disparate de Rasel de proponer un plebiscito para escoger al FG. ¡Habrase visto!

HOMBRE. “Golpista”, salta tapias, roba gallinas, le dijo el Rasel; hacete hombre, tal por cual, le contestó Maribel Ya y dejá de proponer burradas. Ja...je...ji...jo...ju...

CAMPAÑA. A propósito de Nelson Ávila, Xiomara prometió en su campaña -y lo ha repetido ya en Palacio- un gobierno de reconciliación y de integración y no ha cumplido ni lo uno ni lo otro.

BAILAR. Ni siquiera se ha reconciliado con sus compañeros disidentes de Libre, no digamos con los tales golpistas, a quienes saca a bailar a donde sea que vaya.

CCG. Denuncia Isaac Dubón, dirigente migrante, que el CCG ha sido convertido en una cantina y en un prostíbulo, donde se coquean, fuman marihuana y se emborrachan.