HUGO. La bulla es que mandaron a Hugo Noé al Cohep, con plenos poderes para negociar 17 artículos del paquetazo tributario, llegaron a acuerdos -ya todo era miel sobre hojuelas- y resulta que, a la hora de la hora, en Palacio mandaron al carajo lo pactado.

JUSTO. No será, dicen las malas lenguas, que es justo lo que quieren, que el paquetazo no pase en el Congreso para luego decir que los “conservadores”, la “oligarquía”, los “golpistas” no los dejan gobernar y salir con la cosa aquella. Pobre Hugo Noé.

BUKELE. Ajá, y mientras aquí no ven la hora de terminar de asfixiar a los pocos que invierten y generan trabajo, Bukele acaba de eliminar los impuestos a las empresas que inviertan en El Salvador en Inteligencia Artificial y en otras tecnologías.

LIBRE. Marlon Lara jura que ni los diputados de Libre apoyan el leñazo fiscal y que entre 10 y 15 diputados votarán en contra.

DIENTES. Hombre, parece que el gobierno de la refundición hoy sí le ha declarado la guerra a las pandillas, pero no lo dice abiertamente, no tanto por estrategia, sino, para no darse con la piedra en los dientes. Pero no importa. Lo importante es que actúen.

PMOP. Es que, como antes decían “regresar militares a los cuarteles”, y resulta que acaban de mandar sendos convoyes de la PMOP a perseguir bandas de delincuentes y mareros a Copán, Yoro y Atlántida. ¡Ya era tiempo! Para eso es un gobierno, para que tome decisiones, y ponga orden.

PEPA. No hay dinero ¿no entendés que no hay dinero? pero el Redondo se echó nada menos que 40 millones en el bono del pescado, 16 millones más de lo gastado en el bono navideño para los “sacrificados” diputados, y que viva la pepa, hijos del maíz.

IAIP. Lo divertido es que el “paladín anticorrupción” no ha pedido liquidación de ninguno de esos bonos, según la denuncia del CNA, y tampoco se sabe quiénes lo recibieron. Pero, espérense que se dé cuenta el IAIP.

CICIH. Y dele que dele con la tal CICIH y hasta el más iluso sabe que no vendrá. Con solo ese decreto de amnistía, que sacó del mamo a varios picaritos, basta y sobra para que no asome el cacho. Es puro Blof, jura Maviber.

PARTIDA. Con solo, dice Maviber, que no han dado cuenta de los 15 mil millones de la partida confidencial del año pasado, dónde está ese dinero, en qué se gastaron, ¿y la CICIH? tendría que investigar. Ajá, pero espérense que sepa el IAIP, porque no han publicado los gastos en el portal.