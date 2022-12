SOCAR. Ahora no queda de otra que socar por los argentinos, porque son los únicos que han quedado con vida en el continente. ¿Quién lo habría creído de Brasil? Neymar ha derramado lágrimas de cocodrilo.

CHIRI. Pues, hombre, Hilario, nueva Junta de Comandantes en la chiri, así es que ya están sabidos. No tardan los chuscos en empezar a especular que se volaron a los “no alineados”. ¡Qué lenguas!

SUEGRAS. No hallan qué inventar. “Espanta suegras” le han clavado a unos semejantes morteros que parecen bazukas. ¡Bárbaros!

TIGRE. Hombre, qué puercas habrá pasado con ese rollo de la tal CICIH. O EER metió las “patricias” al anunciar que Xiomara iba de chuzo la otra semana para NY, a firmar el mentado “memorándum de entendimiento”, o en Palacio mataron el tigre y le tuvieron miedo al cuero y ya recularon.

IVÁN. Por lo visto ya les pasaron el guacho del desmadre que se armó en Guatemala cuando estuvo la Cicig, con “Iván El Terrible” a la cabeza -ahora ministro de Defensa de la narcoguerrilla de las FARC- y mejor ya no.

LIBRE. En Libre hay opiniones divididas con eso de la CICIH, porque, por un lado, el olanchano le pasa volando al imperio por “injerencista”, violador de la soberanía y come cuando hay y, por otro, está implorando injerencia extranjera con ese organismo. To be or not to be.

PASO. Jorge Zelaya le pide a sus compañeros nacionalistas que se hagan a un lado, que den un paso al costado, “porque la gente ya no los quiere ver”. Será.

HIELO. La bulla es que en la bancada cachureca le han declarado la “ley del hielo” a Jorgito Zelaya y, cada vez que lo columbran, se pasan el guacho unos a otros: “Chivas, chivas, que allí viene el negro”. Será posible.

PELA. Solo, dice el mismo negrito de Palo Verde y ahora aspirante presidencial, porque les pela la cara y les dice sus verdades.

BONO. Para el caso, dice que el Tommy convocó a la bancada a la hora de la sesión del hemiciclo solo para que él no estuviera, y después de la misa llegó al hemiciclo anunciando el bono navideño de las cien mil yucas junto a Leda Pagán.

RODILLAS. Pero Jorgito asegura que Reinaldo Sánchez y el negro Cano le juraron de rodillas que ellos no aceptarían el bono.

GLADYS. Jorgito Zelaya critica que cómo es posible que diputadas como Gladys Aurora pretendan seguir en el Congreso y, al igual que ella, dice, hay otros diputados en todo el país, incluido FM, que ya andan viendo cómo vuelven.