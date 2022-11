PÍO. Hombre, salen a bailar más policías extorsionadores -otra vez sacándole las fichitas a los pobres migrantes- y ni Sabillón ni Tavo Sánchez salen a decir aunque sea pío. Para más Julissa apareció diciendo que es una “vergüenza”. Pobre, pueblo, pobre...

JUNTA. Los padrinos mágicos de los muchachitos y muchachitas reventadas le mandan a decir a los ilustres de la Junta que si no les pueden dar un repechaje, como en la escuela y, si no es mucha molestia, unos dos o tres, hasta que pasen.

PANZA. De todas maneras, dicen, el “Sponda que responda” ya le aprobó las recuperaciones que sean necesarias a los cipotes, hasta que pasen, aunque sea de panza.

OJITO. ¡Eureka! Reapareció JJM y su séquito, echándole un ojito a la Junta y otras hierbas, para ver cómo va el asunto con la nueva Corte.

CARA. Ajá, y con qué cara puede JJM venir a criticar lo que están haciendo aquí, con todo ese desmadre que tienen allá en Perú, donde todas las semanas le arman un juicio al espantapájaros y, de remate, su mujer y su cuñada han estado hasta en el mamo por corrupción.

NELES. Ya se va, no diciembre, sino, noviembre, y neles pasteles de convención en la estrella solitaria. Ahora la casaca es que será hasta en marzo.

DEJE. La bulla en el cachurequismo es que hay roncha con una ex first lady, porque le han pedido que dé un paso al costado y le deje el camino libre a los nuevos, y parece que no se oye, padre...

SOMBRA. El Redondo no suelta ni a sol ni a sombra a JOH y ayer le mandó a la Corte de NY a sus pupilos de ProHonduras, y a otros de una presunta organización catracha protepesianos, a que le gritaran “narco”, “asesino”, “así te queríamos ver”. Mal enemigo LR.

FOTOS. Los gritones aparecen sacando pecho, muy contentos, en unas fotos nada menos que en el Altar Q de Palacio, junto a la mera poporoila, y en otras junto a LR, en su despacho del Congreso.

GUAPA. Por cierto que la periodista Gabriela Amador, que trabajó en Honduras en el canal de Libre, andaba bien guapa en la corte, con botas aterciopeladas, abrigo de piel con cola de conejo, medias negras y pelo suelto. Congratulations...

ODIO. Lo único es que Alejandro Mayorkas, la mera poporoila de las Seguridad Nacional gringa, comparecerá hoy ante el Senado y el tema es el “terrorismo doméstico”, con el que buscan enjuiciar a los trumpistas -y extranjeros- que promueven el odio y la confrontación a lo interno de USA.