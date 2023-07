CUADROS. Bueno, parece que a Libre todavía le quedan cuadros en el grupo de los 13, entre los que destacan Jenny Almendárez, hija del exrector Juan Almendárez Bonilla, y Julio Vladimir Mendoza, actual funcionario del IAIP. Qué bien.

SALITA. Pero la “Mujer Araña” -que ahora anda con una alta poporoila de Libre- jura que la salita aquella podría revivir a Marito y a Luisito, así es que todavía no todo está dicho y escrito.

ZAFADO. Aunque quién sabe cómo le vaya al Uferco, ahora que se le ha zafado decir que “Mel Zelaya no me quería como fiscal general”, porque, según él, no agacha la cabeza ante los políticos. Ummmm...

VOTAR. La bulla en el hemiciclo es que los mismos diputados de Libre -no digamos los cachos y liberales- primero muertos antes que votar por LJS, y lo mismo decían de Jary Dixon, lo que significa que, si llegara a pasar en la Corte, en el CN no pasaría ni a cañonazos.

SOPLAN. Quién lo habría creído, pero allí siguen Ivis Discua Barillas, al igual que Yuri Melara Berlioz y, por los vientos que soplan, terminarán la carrera.

HUGO. Manda a decir Hugo Noé que los “grupos de poder” están utilizando al Partido Liberal para boicotear la mentada ley tributaria, y califica eso como un “irrespeto” a Xiomara. ¡Habrase visto!

CAJA. Irrespeto es lo que dice Hugo Noé, como si el PL fuera caja de resonancia de Xiomara o de Mel. Que el olanchano tenga socios en el PL, que solo ven sus intereses individuales y el país les importa un pepino, esos son otros cinco pesos.

BRAVA. Hombre, se creía que Hugo Noé era de los pocos medio cuerdos de Libre, pero ya salió con la misma cantaleta de insultar a todo aquel que no está con ellos. Solo le faltó decirles: “Oligarcas”, “elitistas”, “pitiyanquis”. O sea que la papada es a la brava.

CHÁVEZ. Saludes les manda el olanchano desde Caracas y avisa que anda en el aniversario de Chávez, a quien casi eleva a los altares y convierte en prócer en un tuit, a la altura de Bolívar, Martí, Morazán, José de San Martín, Antonio José de Sucre y Alcalá, en fin... Pobres venezolanos.

CULTO. Por cierto, del mismo Juan Pablo II mandaron una foto donde aparecen Mel Zelaya y La Pichu, en la capital venezolana, casi que rindiéndole culto a la imagen de Chávez.

RICO. Qué cosas, Chávez y su acólito, el busero superado, hundieron en la miseria, la corrupción y la inseguridad al país más rico de América y los izquierdistas de cafetín los idolatran.