CHAMBA. Lo que es el amor a la chamba, el Barquero y su jefe, Toty Faraj, bien saben que el congelamiento de precios es pan para hoy, hambre para mañana, pero la gana de seguir de ministro.

COMER. Risa le da al “Sponda que responda” que la “people” lo ponga como uno de los “piores” ministros en EL HERALDO, y dice que los onegeístas que lo critican “tienen derecho a comer”.

TODO. Avisa el chaparrito de El Ocotal que ahora sí van “con todo” contra la extorsión y otros demonios, y le manda a decir a las pandillas que fumen porque, a partir de hoy, no les darán tregua. Jueeeee...

MES. Ajá, pero el comunicado que manda MMM dice que el PCM sobre el toque de queda será conocido hasta dentro de un mes por el Congreso, para que lo “ratifique, modifique o impruebe”. ¿Entonces? To be or not to be.

ONDAS. La otra cosa es que el listado de colonias incluye sectores como la Kennedy, que es casi una ciudad satélite de la capital, y nadie sabe qué ondas, si la “people” se podrá movilizar o no, qué pasará con las personas que lechucean en sus trabajos, si las pulperías, farmacias y estancos podrán abrir o no, en fin...

AGUA. La medida, como medida, no está mal, pero otra vez vuelve la inveterada improvisación de Libre, acciones a mata caballo al sentir que están con el agua hasta el cuello por la extorsión, tal y como pasó con los fideicomisos y el regreso de los militares a sus cuarteles.

ASADOR. Si Sabillón y compañía quieren tener éxito en su lucha contra las pandillas y la extorsión, le tienen que hablar claro a su comandante general, Xiomara Castro, y decirle que si no pone toda la carne en el asador con los tres poderes del Estado, será como arar en el desierto.

CONSEJO. Para el caso, es urgente reactivar el Consejo de Defensa y Seguridad -bajo los parámetros y estilo de Libre- e iniciar de inmediato acciones coordinadas de combate a los criminales.

CENTROS. Es urgente quitarle a la Policía -por enésima vez- la custodia de las cárceles, hoy por hoy convertidas de nuevo en calls center desde donde se extorsiona y se ordenan sicariatos.

MODELO. Hombre, esa modelo croata tiene de correr a los pobres cataríes. En el último partido arribó al estuche luciendo su gran “pechonalidad” y otros demonios.

FINAL. Todos los caminos indican que los Messi y los Neymares se volverán a ver las caras -frente a frente- en la gran final, al menos que el Mbappé les haga una trastada.