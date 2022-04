ESPOSO. Ha fallecido ayer en esta capital, por presuntas secuelas del covid, el señor Rodolfo Rodríguez, esposo de la expresidenta del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Patricia Rodas Baca. QEPD.

MAFIA. El gran “descubrimiento” de la correa de transmisión es que la ENEE está quebrada, que hay una mafia que la controla y que compra caro y vende barato. Cuántas veces los indios de aquí han repetido lo mismo.

NETFLIX. Los diputados del PSH ya no hallan qué inventar después del desmadre de la amnistía. Allí salió una pidiendo prohibir las narconovelas porque no sé qué, que aquí que allá. Saludes le mandan desde Netflix y Amazon.

GORRA. Ajá, y ahora es que otra diputada quiere obligar a los medios a dar espacios de gorra, como si a los medios les regalan el satélite, la luz, el internet, las mochilas, el pago de planilla, en fin...

DANDO. Por qué mejor, dando y dando, no proponen que el Estado no les cobre la luz, que Conatel ya no cobre el canon y que Hondutel regale el internet.

EXPERIENCIA. Ajá, y ahora la segunda dama de la nación propone que las empresas contraten a cipotes sin ninguna experiencia, como si las empresas fueran instituciones de beneficencia.

SERIOS. Los del PSH ya están como los ilustres de la Fenafuth, que luego del ridículo de la H, no hallan cómo curarse en salud y lavarse las manos, como el mentado Pilatos. Sean serios.

QUEBRAR. Para hoy, 1 de abril, se anuncia un nuevo leñazo a la luz. Lo “pior” es que la ENEE está entre la espada y la pared, porque, por un lado, la “people” ya no aguanta y, por el otro, si no ajusta las tarifas terminará de quebrar.

LÍO. Hombre, pareciera que se han metido a un lío con esa traída de la correa de transmisión. El hecho es que no son denuncias ni acusaciones, sino que el ex ya está sentenciado a prisión en su país y es un prófugo de la justicia.

OTRO. No había otro personaje en todo el continente, que tuvieron que traer a un condenado, y meterse a líos con un país hermano como Ecuador.

SAR. Raras coincidencias en política exterior entre el gobierno de JOH y el presente. JOH fue el primero que tuvo de asesor a Correa y Correa hasta mandó a Tegucigalpa a su ministra del SAR de allá.

ONU. También Honduras acaba de volver a votar en la ONU en contra de condenar a Nicaragua por violaciones a los derechos humanos, como ya lo había hecho JOH. Ummmm...