LIMÓN. “Costa Rica: La fuente de exportación de drogas al mundo”, publica el diario La Nación, en su edición de ayer, tras informar que un nuevo cargamento de coca, procedente de Puerto Limón, cayó en Holanda.

CULPA. Además de Holanda, también ha caído droga con procedencia de Costa Rica en España y Alemania. Pero, claro está, lo facilito para el presidentillo tico y su remedo de ministro de “seguridad” es buscar chivos expiatorios y echarle la culpa a Honduras.

TERCER. El diario tico lamenta que es el tercer cargamento de drogas enviado a Europa desde Puerto Limón, pese a que ya se instalaron dos escáneres para la presunta detección de alucinógenos. ¿Entonces?

BCIE. Que alguien me explique, pide un alto exfuncionario del BCIE, cómo es que la Rixi no sabe que los cargos en ese organismo -principalmente el de presidente- se cabildean y no se imponen a la brava, como pretende con Hugo Noé.

VOTAR. Si de verdad le quiere ayudar a Hugo Noé, que lo cabildee con los gobernadores del banco -eso lleva tiempo y se debe hacer con tiempo- en vez de estar dándoles órdenes de cómo deberían votar, o poniendo en duda la honorabilidad de sus miembros, al decirles que la elección debe ser “transparente”.

PUPILO. Es que como la Rixi quiere imponer a la brava a su pupilo Johelito en la fiscalía, cree que en todos lados es igual, lamenta el ex del BCIE.

PARíS. Otra excursión, dicen las malas lenguas, pero esta vez no del Congreso ni para Rusia, sino, para París de noche. La “Mujer Araña” asegura que van como 30 personajes.

CUPOS. A propósito de excursiones, a los interesados en viajar a China se les avisa desde el hemiciclo que por favor se entiendan con Rasel, aquí en la capital de la “res-pública”, y con Cleopatra Arriaga, en el Valle de Sula. ¡Ahhh! y que corran, porque ya quedan pocos cupos.

ECHÓ. La “ministra tanqueta” le han clavado los colectivos a Annarella, la ministra de las Culturas y otras hierbas, porque les echó los antimotines con todo y tanquetas.

MAPACHES. Los colectivos refundidores juran que Annarella tiene lleno de mapaches su Secretaría y que, de “chascada”, ha echado a la calle a los pocos de Libre.

MILEi. Pedrito Sánchez, como todos los Z de M... como les dice Milei, dispuesto a vender su alma al diablo con tal de seguir en el poder. Ya empezó a negociar con el traidor catalán, a quien los españoles deberían de fusilar, y lo mismo hará con vascos y gallegos.