PRI. ¡Hombre!, se reventaron a Marcelo, como cuando el PRI -en sus 75 años de dictadura democrática- escogía de dedo a sus candidatos y luego los convertía en presidentes.

CAPOTE. Solo que AMLO hizo una encuesta a lo interno de Morena, como la que hicieron aquí en tiempos de Maduro para escoger al candidato a la AMDC, y resulta que su delfina le metió capote

-casi 14 puntos- al esposo de la hondureña Rosalinda Bueso.

HISTORIA. Por primera vez en la historia de México, dos féminas se darán en la madre, una científica y una senadora. Cualquiera de las dos que gane, a ver si manda, o si solo pondrá la cara y le transfiere todos los poderes a su amado esposo.

ONLY. ¡Hombre!, como en esas redes no se escapa nadie, allí están sacando memes que mientras el gobierno de la refundición firma contratos con only fans, Bukele los firma con Google para convertir su país en el “centro tecnológico de Centroamérica”.

CNE. Que no se olvide el BOC, dicen los chuscos en esas redes, que Libre puede hacer lo que le venga en gana en el CNE, porque siguen dos a uno.

TODO. La única diferencia, dicen, es que APH ya no andará de llavero de la Rixi, sino, de JN, haciendo todo lo que le digan que haga por instrucciones de su padrino, el socio de MZR.

CHINA. ¡Pues, hombre, Hilario!, ya hay embajador de la China en estas latitudes. Ojalá se ponga pilas a agilizar las exportaciones de camarones a sus paisanos, porque en el sur ya se han perdido tres mil empleos directos.

CORREN. Por cierto, la pérdida de empleos está que arde y el gobierno de Xiomara no solo no ha hecho nada para recuperar los 125 mil que se han perdido, sino que no ha movido un dedo para atraer inversiones y generar trabajo. Al contrario, la corren.

FOGLIA. Hasta que le cantaron las golondrinas a Jaqueline Foglia. La bulla es que le andaban las moscas desde que le voló maceta a la ley aquella.

CAÑÓN. Lo único que le faltaba a los pobres cubanos, la dictadura de los Castro -con la cara de Díaz-Canel- ahora los está mandando de carne de cañon a Ucrania, como cuando los envió a Angola.

PERROS. ¡Hombre!, ¿qué estará pagando la pobre Honduras?, un ministro vulgar del gobierno -vulgar en todos los sentidos- insultando a la embajadora imperial y comparándola con comida para perros.

COMPADRE. Pero al final no es su culpa, sino de quienes lo tienen en semejante cargo. La culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre.