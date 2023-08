FOPREL. Vergonzoso para el país el “liderazgo” del usurpador del Congreso. De 16 presidentes de los parlamentos de la región, solo dos asomaron el cacho a la Asamblea del Foprel en Roatán. La mayoría de presidentes legítimos no mandó ni representantes. Rotundo rechazo al de facto.

AUDIOS. En esas redes circulan audios de exmiembros de la JP, sobre la falsificación de documentos por parte de Johel Zelaya, pariente de Rixi y candidato oficial de Libre a la Fiscalía General.

PATO. Una vez más se confirma que la JP al final hizo las del pato. Rebeca y Odir cumplieron el mandado al pie de la letra: Dejar pasar a Johelito y reventarse a Marito y a Luisito.

OFICIO. El ex de la JP deja claro en los audios, que la falsificación de documentos públicos es un delito aquí y en la China, y que los órganos competentes deberían actuar de oficio.

MAMO. Bueno, se supone que en un país serio, never and never se elegiría a un personaje así para semejante cargo, porque, de ejecutar la acción penal, más bien debería estar en el mamo.

CÓMPLICES. El exmiembro de la JP del audio aclara que él advirtió que “esa persona no podía ser parte (de los cinco), pero allí hay cómplices también”.

JUEGO. Pero, como aquí el plomo flota y el corcho se hunde, allí sigue Xiomara empecinada con su marcha. Les pican las manos por un autogolpe y los chafas les siguen el juego.

LLANTAS. A propósito de militares, Romeo Vásquez le manda a decir al politizado jefe de las Fuerzas Armadas, que espere por lo menos tres meses a salir de baja para que empiece a quemar llantas y a tirar piedras.

ESTIÉRCOL. En otras palabras, que no llene de estiércol el uniforme militar -peor si es blanco- actuando como furibundo activista de un partido que está llevando al país al abismo.

PISTO. El ministro de Seguridad es otro. Vergonzoso en lo que vinieron a convertir estos señores ambas instituciones que tanto pisto le cuestan al pueblo. Las Fuerzas Armadas y la Policía están para garantizar el cumplimiento de la Constitución y el orden público.

DIÁLOGOS. ¡Hombre!, y ya es tiempo que la oposición deje de mendigar diálogos, si Xiomara no quiere o no entiende o lo que sea, pues, entonces, le deben responder con su mismo léxico. Si ella quiere las calles, ya que la oposición vaya a las calles, que la oposición se prepare a enfrentar a Libre y a sus cómplices, el lado oscuro del Partido Liberal.