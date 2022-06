ASESOR. Marvin Ponce anuncia que se une a Libre, no para conseguir chamba de asesor con Xiomara -ahora que su amigo JOH ya es historia- sino, porque “soy de izquierda” ¡Y hasta la victoria siempre! jodido.



MAÍZ. Critican que en esa delegación que estuvo en la Cumbre de Las Américas no le regaron maíz a ni una tan sola mujer. Solo boludos, como diría un argentino.

MARCO. Diez añitos le cayeron a Marco Bográn por los tales hospitales chatarra. ¿Y los cerebros? ¿Y los que le ordenaron a Rocío que le aflojara los 48 millones de verdecitos al peludo chapín?



NADA. Por cierto que pasan los días, las semanas y los meses y neles pasteles de extradición del mentado Axel López. O sea que el asunto solo funciona de aquí pa...lla y de allá pa...ca nada.



OTRO. Pues, hombre, Hilario, otro leñazo de home run a los combustibles el próximo lunes, así es que, ya están sabidos. Y Adalid avisa que el cartón de huevos ya subió otras cinco bolitas.



TROPAS. Ajá, y ahora que el nuevo magnate de Nicaragua anuncia que vienen tropas rusas a su territorio, qué creen que podría pasar. Si ya de por sí estamos jodidos con la invasión a Ucrania, qué tal con otro desmadre a la vuelta de la esquina.



ÁRABES. Desde tiempos de Callejas los árabes iban a invertir aquí nada menos que tres mil millones de dólares en una refinería, pero los presuntos “ambientalistas” armaron bochinches, y hasta allí nomás llegó el asunto.



CUMPLIR. Hay promesas que el gobierno no puede cumplir -aunque quisiera- como esa de bajar los combustibles o subsidiar su precio, y hay otras que sí podría cumplir, pero que sería una irresponsabilidad cumplirlas.



COSA. Algunos “revolucionarios” de cafetín ya se lamían los bigotes con el regreso de los militares a sus cuarteles, y hasta con la desaparición de las Fuerzas Armadas, pero una cosa es una cosa y otra es otra cosa. Jueeeeee...



F-5. Todo país necesita unas Fuerzas Armadas y, entre más fuertes, mejor. Por eso hay que fortalecer la FAH, que hasta ahora ha sido la principal fuerza disuasiva de Honduras. Los F-5, los tucanos y los A-37 ya casi son chatarra.



MEUS. Mirtha Gutiérrez, una exdirigente de los meus, gran alera de Fausto Cálix y ahora supuesta funcionaria del gobierno, anda C de la R porque avisa que no habrá un cinco de pauta para ningún medio y que con un tal “poder popular”, el canal 8 y Radio Honduras les basta y les sobra. Jueeeeeee...