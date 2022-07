JUNTA. Pues, hombre, Hilario, ya convocada la llevada y traída Junta Nominadora y sus siete organizaciones tienen todo el mes de agosto para nombrar a sus representantes propietarios y suplentes. ¡Vaya, hombre!

SHOW. Tanto show que hacen con la elección de la nueva Corte y un par de abogados ya tienen los nombres de al menos ocho magistrados (as). Uno de ellos hasta jura que se arrancará uno de aquellos que dijimos si falla con alguno de su lista. “I can’t believe it”.

CONSEJO. Hombre, ese informe del imperio sobre el clima de inversiones en estas honduras, en lugar de levantar roncha y se enojen, debería servirles de consejo constructivo para dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno.

ATRAER. Son legiones de desempleados en el país, y por eso esas caravanas hacia el norte, y lo urgente es crear condiciones para atraer las inversiones.

EMPLEO. Sin Estado de derecho y respeto a las leyes no hay inversiones, sin inversiones no habrá generación de empleo y sin chamba no habrá sosiego y la paz social seguirá en peligro.

GUASA. En esas redes han agarrado de guasa la mentada lista morazánica del diputado circense patepluma, y aseguran que Obama, Hillary y Trump ya ni duermen de preocupados, porque les van a quitar la visa para venir a Honduras. No hallan qué inventar.

BEATRIZ. “Zorra barata”, denuncia Beatriz que le dicen en esas redes. “Cuidá a tu hija y tu casa”, la amenazan. Hombre, se ha puesto fea la cosa.

“MESÍAS”. La justicia española le acaba de caer al “mesías” del socialismo que trajeron hace poco a estas latitudes a dar clases de “catecismo”, “transparencia” y anticorrupción.

FIRMA. Lo divertido es que la justicia ibérica lo acusa por lavado de capitales y por farsante, así es que ya se imaginan lo bien que andan por aquí con la traída de semejante firma.

CINCO. Otra rebaja de más de cinco yucas a las gasolinas, el próximo lunes, pero con los precios de la canasta básica no se oye, padre... ¿Y el colchón petrolero?

PRECIOS. El colchón no era malo. Si en tiempos de RLC lo saquearon, los malos fueron sus administradores, y no sería mala idea volverlo a poner para estabilizar los precios.

HUEVOS. Lo que queda de la otrora “gallinita de los huevos de oro” amaneció tomada ayer por el sindicato que dirige Orlando Mejía desde hace como mil años. La otra facción no apoyó la toma, pero pide la cabeza de Montoya.