BARBIE. Hombre, no es correcto eso que la Barbie le hizo al Municipal, de dejarlos como novia de pueblo. Eso es no tener palabra. Vea y no haga lo mismo cuando decida matrimoniarse.



MUCOS. Avisa el Ekónomo que el fin de semana hubo “misa” de cuerpo presente en el Altiplano Central, que estuvieron 18 dirigentes azulejos de todo Honduras y que la consigna es la expulsión de las filas del PN de Ebal y de Tito porque “ahora son mucos”. Será.



TAJO. Pregunta el Ekónomo que “cuál es el miedo”, que por qué cambiaron hasta de país, si a él ya días que lo quieren meter al mamo y allí está. La otra cosa que dijo el exdiputado ricardista en un canal de TV es que la dirigencia también exige adelantar la convención para julio y que le vuelen la cabeza de tajo a todo el CCPN.



RUEDEN. Pero, el chelito azul y su mentada “comisión de reingeniería”, también tuvieron misa con bases y dirigentes, en El Paraíso y en FM, y en uno y otro lado la consigna es que rueden cabezas ya.



LOCOS. Lo que pasa, según Pepe Lobo, es que esa “comisión de reingeniería” la crearon los del Comité Central para darle atol con el dedo a los cachurecos y hacerse los locos con los cambios. Por eso Áfrico pide que la convención sea hasta en noviembre, y no en julio, como pide la afición.



RASEL. El antes y el después de Rasel: “Compañeros, lo dijimos, cero carros blindados y guardaespaldas, como andaban aquellos”. El después: Lo filman encaramándose en una Prado blindada, full mikis, rodeado de guaruras.



TODA. Pero, lo cierto es que toda la directiva del CN anda en lujosas camionetas blindadas, con guaruras y todos los mikis. Y esto que están de facto, con apenas 44 votos. Qué tal si fueran legales.



CONFITES. Pero LR apareció, sacando pecho, jactándose en un informe de que no ha gastado un cinco en publicidad. Como quien dice, “todo será para mí, los demás no tendrán nada”, como el anuncio de los confites. Pregunten cuánto se ha echado el “congreso del pueblo” solo en viáticos.



CRISIS. La Fundación 15 de Septiembre le manda a preguntar a EER el porqué de la crisis de los consulados en el imperio, si generan más de un millón de dólares al mes, y “son autosostenibles”.



BALEADA. Power Chicken lanzó la casa por la ventana con la celebración del Día de la Baleada y ha demostrado que es turbio para bailar punta. Solo Menjívar, su vice, se ha perdido del mapa. ¿Seguirá el pleito?