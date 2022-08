NIÑO. “¿Qué quieres ser cuando seas grande?”, dice el cardenal que le preguntó a un niño en La Mosquitia: “Narcotraficante”, le contestó. De qué sirve, dice, amasar fortunas para luego ir a los “coros de Nueva York” a participar en el “Honduras canta”.

NOVIO. Danzando con el novio en chapinlandia hallaron a la cipota que había desparecido de una iglesia en SPS. Por lo menos no pasó a engrosar las estadísticas y está feliz con su chavo.

800. Delicada esa denuncia de dirigentes del transporte, que funcionarios del IHTT están cobrando 800 yucas por sobrecarga y, como casi todos los camiones y rastras van sobrecargados, es negocio redondo, papa...

BÁSCULAS. O sea que de nada han servido las tales básculas y su instalación solo ha venido a fomentar la corrupción en el IHTT. ¿Y Rafa Barahona?

CICIH. El resignado de la tele no cree que venga la Cicih, por no haber condiciones, porque resulta que él vio el documento y no se han cumplido los puntos que la ONU puso como condición.

ADIÓS. Los que no se comen la tortilla así nomás creen que desde que Redondo y compañía le dieron luz verde a la tal amnistía le dijeron adiós a la Cicih, pero allí siguen unos -incluidos periodistas- soñando con su llegada.

CORTE. Nasralla también cree que no viene gente a invertir -como lo dijo el informe del Departamento de Estado- porque el Congreso aprobó que cualquier politiquero sea magistrado de la Corte, lo que debilita la justicia y, en consecuencia, el Estado de derecho. Será.

VERLA. La resignada bailarina admite paladinamente que, cuando se llega al gobierno, “no es lo mismo verla venir que platicar con ella”.

PINU. Por cierto que a Doris se la querían tronar del Pinu, y ahora resulta que más bien es la presidenta, así es que se bailaron OV y demás hierbas que se la querían echar.

TOMMY. Aunque dicen que no por mucho madrugar, amanece más temprano, el Tommy anda en abierta campaña y ayer tiró la casa por la ventana con su cumpleaños, en Nacaome. Hasta al mentado chelito azul tuvo de invitado.

PARO. Otra rebaja a los combustibles este lunes, pero los taxistas de Víctor Aguilar amenazan con paro si no les aprueban un leñazo a las tarifas.

FERIA. Arranca el mes de la familia y de las bodas de choto en las alcaldías. También el mes de la feria agostina salvadoreña, pero Turismo no ha dicho ni pío sobre preparativos, ¿para qué atraer a esos turistas?