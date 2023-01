GABACHA. Hombre, se supone que el año lectivo arranca pasado mañana y, aparte de la tal gabacha, no se oye nada de nada, ni siquiera dónde y cómo será la inauguración del año.

MISAS. Todavía no hay convocatoria en el CN para la elección de la nueva diosa Temis, y todo indica que será hasta la otra semana. Aún no sale humo blanco en la fumata, pero los pesos pesados del tripartidismo siguen en misas de cuerpo presente, y por el WhatsApp.

MISMO. El cardenal aboga por una Corte que no sea “más de lo mismo” y monseñor Ángel Garachana pide que sea “ética y moral”. Ahora, que los padres en el hemiciclo oigan, esos son otros cinco pesos.

VOTO. Felices, como lombrices, varias ONG y hasta Jiménez Mayor por el voto público para la elección de la CSJ, y algunos felicitan al CN.

VUELTA. O son o se hacen, porque el voto público fue aprobado por todas las bancadas porque todos temen que algunos diputados se les den vuelta y no voten por sus pupilos, si no, como decía el moyolito de Palo Verde, que lo haría por los “más honestos y capaces”. Con ese voto público, AP -la mejor evaluada- no saldrá ni a cañonazos.

MIAMI. Allá, en Miami, columbraron a Xiomara Castro, junto a Melito, luego que regresó de la Cumbre de la Celac, la cual dejó serias heridas en las relaciones con Perú.

AVIÓN. En Miami también columbraron al avión presidencial -el air force one catracho- y un ilustre hondureño le siguió la pista desde que salió de Toncontín hasta que regresó, el pasado sábado. Sepa Judas en qué andaba.

SHAKIRA. El culebrón del bígamo cholutecano ha desplazado a Shakira de la cartelera, luego que el suegro le dijo que estaba cambiando a su Rólex por un Casio.

SUEGRO. Los chuscos en esas redes juran que el bígamo es de Libre, porque le dijo al suegro que él puede hacer lo que le venga en gana -con el matrimonio- y amenazó con quemar llantas si no lo dejaban casarse. No hallan qué inventar.

AÑO. Con motivo del primer año de XC, que fue el pasado 27 de enero y no hoy lunes, reaparece el grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas por la “dignidad de Honduras”, con su comunicado número dos.

HIJO. Denuncian los oficiales que Libre está “politizando” la institución castrense, que siguen colocando en los altos mandos a militares afines, y que ahora le quieren quitar la dirección de la PMOP al jefe del EMC y pasarlo a Defensa, donde está el hijo de Carlón. Será.