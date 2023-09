CUERDAS. Hombre, parece que el Bloque tiene contra las cuerdas al olanchano y a su socio liberal, y todos los caminos indican que solo les queda imponer a Johelito a patadas y que lo juramente Rasel.

LEY. La bulla es que Chinchilla ya se la dio del país y saludes les dejó y, según la Ley del MP, le corresponde asumir al adjunto y, si el adjunto también se va, asume la guayaba el director de fiscales.

SIBRIÁN. Al final no ha habido tal renuncia de Sibrián, sino, una petición para que le manden a decir si el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso está o no vigente, porque de eso depende si sigue o no al frente del MP.

80. Artículo 80 de la Ley Orgánica del CN: “Los funcionarios que elige el Congreso Nacional, cuando concluya el período para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos, permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección”.

EJEMPLOS. No hay vuelta de hoja con este artículo, digan lo que digan algunos diputados bravucones de Libre, y el Redondo. Lo “pior” es que hay varios ejemplos.

GERMAN. Para el caso, los ilustres del paquidermo blanco llamado Unidad de Política Limpia, en la cual está German Espinal, de Libre, vacaron en sus funciones desde el pasado 30 de mayo y allí siguen haciéndose los curritos, porque resulta que el desmadrado CN no ha podido elegir.

TEMIS. Pero también están los casos de las dos últimas diosas Temis, tanto la que encabezó “Weeeppaaa” y el Argueta. En ambos casos abandonaron sus cargos hasta que se eligieron a sus sustitutos.

RETA. Pero, para salir del maíz picado, Rasel reta al BOC a que sea el “soberano” el que decida, en las urnas, a quién quiere de fiscal, si a Johelito o al general Cabañas.

VIENTO. Va pagado, le manda a decir el de los chocoyos, que pidan la palabra en la próxima sesión y le dan viento ipso facto a la votación popular del fiscal. Que el pueblo decida a quien quiere de fiscal -dice- si al candidato de los “comunistas” o al de las fuerzas democráticas.

BARBAS. El valiente Quintín anduvo en SPS, tocándole las barbas a Power Chicken, mientras que el negrito Zelaya anduvo en campaña en el festival de Danlí.