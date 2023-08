TOUR. El próximo domingo se inicia el segundo tour de la excursión de la ONU, para la presunta CICIH, y esta vez incluye visitas a las cuevas de Talgua, buceo en Roatán y los manglares de San Lorenzo.

TELE. Hoy sí, papa, el resignado de la tele jura que se va, que no pasa de este mes, y saludes le deja a la resignada bailarina. A ver, dijo el cieguito.

JULISSA. Reaparece Julissa y jura que está amenazada por todo lo que hizo en los centros penales. ¿Y qué hizo?

PLACAS. Mientras a El Salvador y a Guatemala llega el pelón del Precio de la Historia, para aquí vienen los de “believe it or not” -Aunque usted no lo crea- a hacer un documental sobre las placas de papel del IP.

PAPEL. Pero, la encargada del IP avisa que nadie se aflija ni se afloje, porque las “modernas” placas en la era de la Inteligencia Artificial serán impresas en “papel refundacional”.

PEPINO. Ajá, no hay placas para vehículos y siete de cada 10 cámaras del 911 están fuera de combate, dos aspectos vitales en la lucha contra la inseguridad. Lo mismito de 2006-2009 cuando la delincuencia les importó un pepino.

MALINCHE. Para que vean los giros de 180 grados de los políticos en la oposición y, luego, en el poder. Jary Dixon y Hugo Noé han agarrado de encargo al CNA. De la noche a la mañana, Gabriela pasó de heroína a villana, de Juana de Arco a La Malinche azteca.

PARACAS. Les ha dolido ese mameyazo de los 43 millones que le pagan a los paracas. Ajá, y esto que el CNA no ha hecho un recuento del bono del pescado, bono morazánico y bono navideño; de los cien mil mensuales que le dan a cada diputado para que le “ayude” a sus bases; de los viáticos; de las Prados blindadas; de los guaruras, en fin...

PIÑATA. Esa piñata también la hacían los cachurecos, solo que la pobre “people” se tragó la vara que eso se acabaría con la llegada de Libre, y resulta que la medicina ha salido peor que la enfermedad.

BUKELE. Ajá, y qué tal si el CNA le cuenta al pueblo que, mientras Bukele acaba de reducir sus diputados de 80 a 60, aquí los aumentaron de 128 a 256, porque resulta que ahora los suplentes tienen iguales derechos que los propietarios, incluido los cien mil mensuales para las “ayudas”.

PACTO. Anoche se dio otro zafarrancho en el CN, ante la insistencia del PN de darle volantín al pacto de impunidad II -la amnistía de Libre- luego que la semana pasada se volaron el de ellos, el 116-2019.