CAPAZ. Hombre, si hay cachurecos que firmaron contratos pandos de energía, o que hicieron otras cosas chuecas en la ENEE, que los fusilen si quieren, pero que Libre ponga gente seria y capaz en la ENEE y arregle ya ese desmadre de los apagones, que para eso está un gobierno.

PIB. Aunque el mameyazo a la economía ya está, como en el 94, en los tiempos del gallo giro. Julio Raudales calcula que el PIB caerá de 3.5 a 2.5 por ciento. Pero será “pior” si no vuelan a buscar soluciones en vez de seguir buscando culpables.

MADURO. Por cierto, por allí circula una publicación de El País de España, donde el Maduro asegura que los apagones en Venezuela son culpa de un “sabotaje” y promete castigo a los responsables. Cualquier parecido con la perorata del Erick en su cadena nacional es pura coincidencia.

ERICK. Esto le dijo el Erick hace apenas unos días a los reporteros: “No hay compras directas, no habrá apagones, eso es falso, la demanda proyectada en el escenario más caótico podría ser de 1,830 megas”.

AMANDA. Y esto dice Amanda Miguel: “Él me mintió...él me mintió...era un juego y nada más...él me dijo que me amaba, no era verdad...no era verdad...mentira todo era mentira, palabras al viento tan solo un capricho”...

VOCERO. Libre tiene nuevo vocero, manda a decir la Merary, diputada azuleja, y se trata nada menos que del jefe de la bancada del Partido Liberal. “I can’t believe it”.

LÍNEA. No le cuadra a la Merary que el Mario ahora anda promoviendo las compras directas en la ENEE y antes les volaba maceta. Ajá, pero será onda de él o solo recibe línea de sus jefes del PL.

FÚTBOL. Tanta “importancia” le dan al desmadre energético, que tienen al Erick con tres sombreros y a Virgilio Padilla en la CREE, que sabe de energía lo que sabe de fútbol.

CAJÓN. “Sabemos lo que hiciste el año pasado”, como el título de la película aquella, le manda a decir Miguel Aguilar al Erick: “Vaciaste El Cajón a 282 metros -le faltaban ocho metros- y, aunque casi me le hinqué para que no lo hiciera, no me hizo caso”.

BUKELE. Qué tal esa refundación de Bukele. Ya había bajado el número de diputados de 84 a 60 -aquí los aumentaron a 256- y antenoche se voló de tajo las alcaldías y las redujo de 262 a apenas 44. Así se pegan botones, jodido.

CADENA. Qué tanto costará convocar a una cadena de radio y televisión y poner en un segundo parrafito, que se repetirá al día siguiente, a tal hora.