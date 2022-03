CAMELLO. Llegó el “Día D” para la extradición o no del ex. To be or not to be. Para algunos leguleyos es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que los magistrales se le paren en “30” a los gringos.

SENDOS. Los abogados de JOH quemaron el sábado sus últimos cartuchos, con sendos mensajes que hicieron circular en esas redes, sobre sus argumentos jurídicos del por qué el ex no debería ser extraditado.

ORGÍA. Cuentan las malas lenguas que en El Zamorano fue orgía y media de tres parejas, con preservativos, píldoras del día después, cervezas, ron y otros demonios.

TATAS. La bulla es que el relajo lo armó una buena madre, y como la mayoría de progenitoras no saben con quién andan ni en qué andan sus hijos, y no digamos los tatas.

MEJOR. El otro asunto, dicen, es que en las afueras del tribunal había como nueve muchachos haciendo cola, listos para destapar la olla de las orgías y aclarar que la pareja en debate ya días que estaba en relaciones. Habrá sido por eso que mejor no llegaron.

FECHA. Esta semana se define la fecha para la repetición de las elecciones en Duyure, Choluteca, y en Wampusirpi, en La Mosquitia, lo mismo que la anulación o no de los resultados de dos urnas en San Lucas, El Paraíso.

PISTO. Esa es la gran chamba que tienen por ahora en el CNE y en el TJE. Pero como aquí tenemos tanto pisto y que tiempo es que hace falta para gastarlo, que siga el maíz a peso. Y que viva el guaro, hijos del maíz.

AUMENTO. Hoy es 28 de marzo, lo que significa que ya pasaron dos meses del inicio del año escolar, y neles pasteles de clases presenciales. Pero, adivinen, la Federación de Organizaciones Magisteriales le está pidiendo aumento de salario a Xiomara.

CASACA. La gran casaca, en una carta que le mandan a Xiomara Castro, es que están mil por mil con ella y apoyando la “refundación” de la educación. A ver si algún día explican qué puercas significa eso de “refundar la educación”.

DIESEL. Hombre, imparable eso de los combustibles, y solo el diésel aumentará hoy casi cinco yucas de un solo pencazo. A ver cuándo vuelve a aparecer el Barquero con su retreta de tuits, como antes, y le pide a la “people” que ahorre.

LECHE. Hay que explicarle a la “people” que aquí no se produce ni una gota de combustible, que todo viene de afuera, y que esa guerra en Ucrania se terminó de pasear en la olla de leche.