GAIS. Ni los profes, que la gran mayoría son de Libre, quieren a las palillonas gais en los desfiles, así es que, allá Sponda y la “Matria” si siguen adelante con su gran “ideota”.

HIMNO. La “people” estaba revuelta en esas redes denunciando que en el cerro Juana Laínez, en la izada de la Bandera, le cambiaron la música al Himno Nacional. “Ya solo eso faltaba”, se quejaban. Será.

TRINO. Lo que sí es muy cierto, y allí está la circular de Educación, es que sepa Judas porqué -y por orden de quién- se reventaron al Padre Trino. En el boletín piden, que si no es mucha molestia, no incluyan su foto ni nada en los “murales cívicos”. No quieren al prelado.

GALAS. Por cierto que Xiomara Castro vistió sus mejores galas, en el Día de la Bandera e inauguración de las fiestas patrias, y reafirmó su gran compromiso con la democracia.

TEMIS. Caiteada y media la que pegó Rolando Argueta, luego de la izada de la Bandera en los recintos de la diosa Temis, solo que es más turunca que “Papi a la orden” a la hora de mover el esqueleto.

POLVO. La misa del “Papi” y la bancada azuleja ha levantado polvo, unos a favor y otros en contra de que el excandidato se reúna -y se fotee- con ciertos personajes oscuros de la estrella solitaria. 911. Lo único que faltaba, en pleno tracateo por los estragos de las lluvias -derrumbes, deslizamientos, inundaciones- el 911 queda fuera de combate.

ECHAN. En el comunicado avisan que el 911 “ha sufrido una interrupción en su operación” y le echan el muerto a un contrato supuestamente leonino y amañado que habría dejado el gobierno anterior.

EXTORSIÓN. A oídos de Sabillón y de Tavo Sánchez, denuncian desde la zona oriental la extorsión a los pobres migrantes africanos, venezolanos, cubanos, en fin. “Los policías los bajan de los buses y les cobran 20 y 50 dólares para dejarlos seguir”. Pobre gente.

MISMO. Ajá ¿y nos gustaría que en Guatemala y México le hicieran lo mismo a nuestros compatriotas que también huyen en busca del llamado “sueño americano”?

ENERO. El aumento que se acaban de recetar en la UNAH es retroactivo, a partir de enero, y con todos los colaterales. Qué lindo es trabajar en la “U”. Y a los pobres empleados públicos hasta cinco meses sin pagarles.

LOCOS. Prorrogada por otros seis meses la intervención de la EEH. Pero todos se hacen los locos a la hora de hablar de la inversión que tanto urge la ENEE.