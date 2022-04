CAPILLA. Muy molesta Xiomara Castro porque sepa Judas quién ha estado filtrando fotos y videos clasificados sobre la extradición de JOH, y avisa que tiene en capilla a los culpables.

FOTOS. Entre esas fotos hay una donde Sabillón aparece bien acaramelado con JOH, abrazándolo -con mucho cariño-, y los chuscos preguntan que si de verdad cree que es un narco, por qué lo abraza.

COLÓN. Hombre, ya es tiempo de que el Estado intervenga Colón por tierra, mar y aire. No hay semana que no decomisen droga o hallen cultivos de hoja de coca y ayer, para rematar, emboscaron y asesinaron a tres policías. A ver si se oye, padre...

CERRAR. Tanto desempleo que hay aquí, empresas y microempresas a punto de cerrar, y los presuntos titulares de los poderes del Estado llamando “delincuentes” a los pocos que tienen los blanquillos de invertir aquí. Pobre pueblo pobre...

CUBA. Olivia Marcela Zúniga Cáceres, nueva embajadora de Honduras en Cuba, por el “comandante papita”, y Scarlett Romero, nueva embajadora en Venezuela.

EULOGIO. Los mismos dirigentes magisteriales están pidiendo la cabeza de Eulogio Chávez como alto funcionario del CNE, porque dicen que no puede ocupar cargos públicos por estar condenado.

BARRIDA. Para esta semana se viene barrida de empleados en el gobierno por tierra, mar y aire. La bulla es que los cachurecos es pa... fuera que van y llegan los de Libre.

TROYA. Hoy se podría armar la de Troya en los dominios de Mauricio Ramos, en el barrio La Bolsa. Por un lado, convocan a los empleados a tomarse las instalaciones y, por otro, a los tales colectivos a desalojar la toma.

FAMILIA. Desvisada la ex first lady y el resto de su familia, así es que no podrán viajar a NY a ver al ex y llevarle por lo menos el desayuno.

ANILLO. Cuenta Ana García de Hernández que, antes de salir de los Cobras, JOH le entregó el anillo de matrimonio. “Lo recibí con el compromiso de guardarlo y cuidarlo, porque sé que volverá y estaremos juntos de nuevo”.

MAÍZ. Otro leñazo a los combustibles hoy, incluido el diésel, con 2.25 por galón, lo que significa que sigue el maíz a peso. El problema es que la cobija ya no da para más subsidios.

FIANZA. Ajá, ¿y qué tal si a JOH lo dejaran defenderse en libertad -bajo fianza- y que luego solo esté unos tres o cuatro añitos en el mamo? Les daría un patatús a ciertos personajes.