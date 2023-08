CÁNCER. Pues, hombre, Hilario, que la movilización del próximo martes va, avisa Xiomara. Algunos ilusos creyeron que su tuit era sobre el desmadre en los hospitales y que les daba respuesta a esas pobres mujeres con cáncer -por quienes prometió luchar por ser mujeres- y que están muriendo por la falta de quimioterapia en el San Felipe.

KARLA. Una vez más se cumple el dicho aquel que “mal paga el diablo a quien bien le sirve”. La ahora exjueza Karla Romero les hizo el favor de juramentar a Xiomara y ahora le vuelan la cabeza de tajo. ¡Bárbaros!

FIN. A oídos de los buenos liberales que siguen pensando si apoyan o no al Bloque de Oposición, cuyo único fin es defender la democracia y no permitir que Xiomara y Mel terminen de destartalar juntos el Estado de derecho, ayer no solo despidieron a la jueza Karla Romero, sino, a Monchito Custodio, solo porque participó en la marcha del BOC.

ABUSO. Estos no solo le salieron corregidos y aumentados a JOH con el abuso de poder, violación de la ley y una cuarta más, sino, al mismo Maduro y Ortega, porque en menos de dos años ya empezaron a aniquilar todo lo que se llama oposición, con excepción de los liberales vendidos.

PULSO. Los eruditos dicen que en política no se vale enojarse y que, el que se enoja, pierde. Pues, si eso es así, Nasralla ya le ganó el pulso a Mel Zelaya, porque ahora sí lo sacó de sus casillas.

CHILO. “Perro de garra” le ha clavado Nasralla al ministro de la Presidencia de Xiomara. Está perra la cosa. Aunque dicen que el hombre está más pintado que la Gioconda y que manda más Chilo Cruz.

VOTO. Lamenta el negrito Zelaya que el de facto crea que con un viajecito a Moscú le comprará su voto para fiscal.

CASA. Ya vienen los billetes de a 200 con la imagen de Bertha Cáceres. Sigue Xiomara y Libre convirtiendo en “próceres” de la nación a sus activistas y presuntos mártires, como también lo hicieron al transformar en “museo de la memoria” la antigua Casa Presidencial.

MIL. Bueno, pero como Rebeca Santos está muy interesada en convertir en próceres a hondureños asesinados por sus luchas, no se descarta que en el billete de a mil imprima las fotos de los mártires de Los Horcones.

PALADÍN. O que mande a hacer un billete de a 300 con la imagen de Rasel montado en un caballo, pero viendo hacia el sur y no hacia el norte, como el general Morazán. Por cierto, el “paladín” anticorrupción anda estrenando Prado blindada.