AVIÓN. Mañana es la fiesta de la embajada imperial, adelantada, no por el agua, sino por la sequía. Le habrán regado maíz a los nuevos desvisados y “Engels”. Capaz y sí, porque en otras celebraciones andaban unos tomados hasta del brazo del “señor embajador”, y a los días los estaban encaramando sin visa a un avión.

CNA. ¿Quién habrá sido el perverso que le redactó ese discurso a XC cuando dijo que el CNA no dijo ni pío en 12 años, lo cual es falso? Si GC hasta fue a Washington a denunciar a JOH por corrupción y le pidió la renuncia, además de todos los “azos” que destapó.

SOLO. Gabriela manda a decir desde la capital federal que solo sacó a bailar el informe sobre el nepotismo y comenzaron las amenazas.

BRUJA. Y esto que no sacó otros familiones, porque ahora resulta que varios ministros y diputados mantienen sus propios feudos en el Ejecutivo. Y a la base de Libre que se la chupe la bruja.

SEDA. Hombre, están perros esos chismes llegados por la ruta de la seda. Adivinen, “pleguntan los chinitos”, a quiénes de los “peliolistas catlachos hallalon en plena olgía, bien clavalitos”. ¡Que pase el novio!...

SILVIA. Saludes les deja la colega Silvia Silvestruchi y pinta llantas de cónsul para la ciudad de los rascacielos, en las entrañas del imperio. Merecido cargo. Congratulations...

CRUCES. Todos los caminos indican que al olanchano ya solo le queda un socio en el PL, porque, lo que es Yani, el fin de semana le hizo las cruces.

INEPTOS. Yani dijo que, en año y medio, Libre solo ha demostrado incapacidad, que “son unos ineptos y que no pueden gobernar”. Libre, dice, no presenta soluciones y eso es terrible, “nosotros elegimos gobiernos no para que vengan a señalar al anterior, elegimos gobiernos para que vengan a resolver problemas”. ¡Vaya, jodido!...

CUPOS. Se abrió la pesa para los valorudos que quieren ser fiscal general y otras hierbas, así es que ya están sabidos. No se amontonen, no se amontonen, que para todos hay.

REFUNDAR. Avisa Danielito que ya no quiere tratos con la “iglesia golpista” y que ahora “seremos musulmanes”. Solo falta que aquí también les dé por “refundar” el culto a Dios y nos quieran zampar el islamismo. Pobre pueblo pobre...

POZO. ¡Atención, Julissa, atención Julissa! Enésima balacera en El Pozo, y con fusiles largos, en plena “intervención” por tierra, mar y aire. Parecía noche de Navidad en pleno junio, jodido.