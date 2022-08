MANGA. La Rixi anuncia, por enésima vez, que quiere ser magistrada de la Corte y la bulla es que es el as bajo la manga de la camisa del olanchano para la presidencia.

POLÍTICOS. Aunque los políticos han metido sus manos en todas las cortes, y se han repartido todas las cortes como un pastel, nunca se había visto que alguien anduviera en abierta campaña para ser magistrado. Retroceso.

DREAM. Por eso dicen que soñar no cuesta nada. La embajadora imperial tiene un sueño, como Martin Luther King. “I have a dream”. Sueña con que los políticos dejarán trabajar a la JN y le permitirán escoger, no a sus achichincles, sino “a los más calificados e íntegros”. Ja... je... ji... jo... ju...

2025. Para que vean que no son pachorrudos, y no van a esperar a que llegue el 2025, el CNE ya empezó con los preparativos de las primarias. “I can’t believe it”.

NADA. Bueno, por lo menos el Kelvin se las ingenia para buscar qué hacer. ¿Y los otros becarios? De la Pao no se ha vuelto a saber nada -aunque dicen que va de magistrada a la Corte junto a su alera Rixi- “pior” de JN.



ABIERTAS. En esas redes circula un video donde aparecen los presidentes del mentado Triángulo Norte anunciando “fronteras abiertas” y una pequeña “unión europea” entre El Salvador, Guatemala y Honduras.

RARO. Lo raro es que por El Salvador aparece haciendo el anuncio Bukele, por Guatemala Giammatei, pero por Honduras sale el bigotudo olanchano. “Ya se está hablando con Bukele para abrir esa frontera con El Salvador”, avisa.

CONCURSO. Tanto que ha costado medio hacer unos cambios en la educación pública, y ahora vienen en retroceso, no solo por la pérdida de la gobernabilidad -se la volvieron a entregar a la dirigencia magisterial- sino con el concurso docente que se avecina.

POBRES. El concurso no ofrece ninguna garantía de selección de los docentes más calificados y le abre las puertas a los graduados de las escuelas normales, con tres añitos de estudios, lo que significa un claro retroceso. Pobres niños. Pobre educación pública.

COLA. A ese paso que van, cuando concluya el gobierno, Honduras estará peor. En la cola de la cola, en Centroamérica, no digamos en el continente. Pobre pueblo pobre...

400. Clínicas móviles que cuestan hasta 16 millones, como lo ha denunciado EL HERALDO, subastadas por 400 mil ranitas. Son del 2016 y nunca fueron usadas. Pobre pueblo pobre...