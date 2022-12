AGUA. Cunde el pánico en las Juntas de Agua de la capital por la reactivación de la ciudad fantasma, más conocida como Ciudad Mateo. Si de por sí no hay agua y ya con eso, para qué queremos más, lamenta Samuel Amador.

AMABLE. Pero, espérense que se den cuenta los “ambientalistas”, ni va a toser el Amable ni ninguno de los promotores de revivir la ciudad fantasma. Pobre, pueblo, pobre...

VAGOS. A la Johanna Bermúdez nadie le saca de la cabeza que esa misión que anda en la ONU solo anda vagando a costillas del pueblo, haciendo compras navideñas, porque la tal CICIH no va a venir. Será.

TUSA. Carlos Kattán, Mario “Fracasé”, el “Muñeco” Canahuati, el chino Castillo, “Radio Viejo”, en fin, solo fueron llamarada de tusa con sus “comandos insurreccionales” y la convención que exigían a gritos para noviembre. Se perdieron del mapa.

CACHURECADAS. Las cachurecadas del “congreso del pueblo”. Ahora es que ni al baño se puede levantar un diputado -y de su mismo partido- porque el Redondo le encarama a uno de sus achichincles en su curul.

PAÑALES. Pero ya está la solución, Suyapa Figueroa les manda a decir a sus compañeros del PSH que no sean papos y que, cuando elijan la Corte, se vayan con pañales y con sonda, para no tener que ir al baño. “I can’t believe it”.

ANAPO. Bueno, y los culpables de los palmos en la Anapo, ¿cuándo caen? Ya casi tres meses y tanto Sabillón como el director de la chepa se siguen haciendo los curritos. ¿Y el MP?

COLOCHA. Ajá, y la colocha de los derechos humanos nunca ha dicho ni pío por esos muchachos muertos en la Anapo. ¡Ahhh! pero que no volteen a ver medio mal -y “pior” que toquen- a un LGBTI, que allí sí corre a poner el grito al cielo. Pobre, pueblo, pobre...

BAD. Hombre, para que vean ustedes, una muchacha hasta se quebró el tobillo cuando saltó el muro del Estadio Olímpico “jampedrano” solo por ver al tal Bad Bunny. Como decía “Frijol”, esas ya son señales, papa...

EXTORSIÓN. Hombre, aterrador ese informe de la ASJ sobre la inmigración y sus causas. A resultas, como dice aquella viejita, que cada día se van de Honduras 1,142 hondureños por la violencia, la extorsión y la falta de oportunidades. Será.

SPONDA. Barrida y media la del “Sponda que responda” en Educación y en la chalana se ha ido todo tipo de personal -menos docentes- incluidos asistentes técnicos protegidos por el Escalafón. Sectario y medio el muchacho.