A ver si el tribunal de cuentos le cae a esa denuncia contra “Carlón”

FOFO. Se destapa Fofo Pastor y dice que la Scherly ha acaparado todos los poderes en Cortés, y la acusa de tráfico de influencias y de tener listo el fraude, para “robarme a mí la victoria”. Con razón le han clavado la “reina del norte”.

REPUDIO. Fofo asegura que la Scherly se ha ganado el repudio del pueblo, y de la base de Libre, y de “Pandilla” Suncery dice que no es solvente y es una “figura políticamente desgastada por su trayectoria”. ¡Vaya, jodido!

CUENTOS. A ver si el tribunal de cuentos, para que Johelito no siga diciendo que solo son “cuentos”, y que su único trabajo es arreglarles las cuentas a los corruptos, le cae, aunque sea a esa denuncia contra “Carlón”.

COLOCHA. Pero, en descargo de “Carlón”, que ya no es ni diputado ni secre del hemiciclo, no solo a él. Es un secreto a voces que la colocha no solo sigue cobrando salario, sino, que todavía tiene carro y chofer asignado y, de chascada, varias consultorías.

TOCANDO. Y, no solo “Carlón” y “la colocha”, sino, otros exministros y exfuncionarios que, ahora desde la trinchera de “analistas”, la siguen tocando con la refundición. ¿Verdad, fulano?

CARGOS. Ajá, y averigüen a cuántos otros funcionarios les cantaron las golondrinas por bolos, uñudos, tráfico de niños y otras hierbas, y allí siguen en el gobierno en otros cargos.

DIEZMOS. Por allí todavía circulan artículos y hasta libros de cuando Danielito y la Iglesia en mucolandia eran uña y carne. Lo último que acaba de hacer el dictador es clavarle impuestos a los diezmos y a las limosnas de los feligreses.

PUTIN. Tanto que habla Trump y ahora ha agarrado de encargo al pobre Zelensky, a quien califica de “dictador”, pero, al verdadero dictador -Putin- no le dice ni pío.

ENVIADO. Ajá, y al otro dictador, el narcotraficante venezolano, ya lo consolidó en el poder y hasta le mandó a un enviado especial para que le pidiera permiso de mandarle a los deportados.

BUKELE. Por eso bien dice Bukele que los gringos deciden qué dictador es malo y quién es bueno, y cuando el malo deja de ser malo y se convierte en bueno, y el bueno deja de ser bueno y se convierte en malo.

REY. No será que, el día menos pensado, Trump pretende salir con un domingo siete y hacer las de Putin y Maduro para perpetuarse en el poder. Ya dijo, de broma en broma, que él es “rey”.

MADONNA. Hasta Madonna ha reaccionado con eso del “rey” y manda a decir que, si es un chiste, no le causa ninguna risa.