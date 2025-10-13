A Redondo solo le faltó decirle “uchuuu” al fiscal y actuá contra el TJE

GANADOR. Pues, hombre, Hilario, la última es que SN ya se declaró ganador de las elecciones, y lo hizo en San Marcos de Colón, Choluteca, donde tuvo caravana.

GUARDIA. El candidato del PL les pide a sus fans que el 30 de noviembre monten guardia en los centros de votación, a partir de las 4:00 de la tarde, a cuidar actas y urnas.

FRAUDE. Ahora, que eso funcione, esos son otros cinco pesos, porque el fraude de Libre y la Ramona -gracias a la asesoría de los venezolanos y cubanos- es tecnológico, y ni quisiera ocupan las actas.

TRACTOR. El “papi” anduvo por el litoral atlántico y, aunque no se declaró ganador, les dijo a los alcaldes que en su gobierno tendrán en cada municipio por lo menos un tractor y una volqueta, para sus pequeñas obras.

DEUDAS. La Ramona estuvo en Ocotepeque, donde volvió con el cuento de darle jabón a la Central de Riesgos y no descarta que en noviembre -como Catilina en tiempos de Cicerón en Roma- prometa eliminar las deudas de todos los deudores. Jueeeee...

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

PERROS. A propósito de Libre, la diputada Claudia Ramírez tuiteó el fin de semana que los del poder se preparan para liberar a sus perros y echárselos al pueblo. “Los perros, guardianes del amo, domesticados por el miedo y el pan, ladran cuando el amo se los ordena”, dice.

VEGAS. Desbandada en Libre en los dominios del diputado “cizaña”, en Las Vegas, Santa Bárbara, y regresaron al gonfalón rojo-blanco-rojo, donde fueron juramentados por el líder regional.

EUROPA. La bulla es que una delegación del PL, encabezada por el candidato, va soplando esta semana para las Europas, donde tendrán misa de cuerpo presente con Feijóo, líder del PP español, y con la Meloni de Italia.

TJE. Bien dicen que no hay nada peor que darle poder a un tonto, al Redondo solo le faltó decirle “uchuuuu” al fiscal, ordenándole que proceda contra los magistrados del TJE que votaron a favor de Cálix.

CUENTAS. Aja y, ahora, para rematar, vincula a Maribel Espinoza con narcos. Este cree que el poder es eterno y que nunca habrá un fiscal de verdad ante quien deberá rendir cuentas.

BANDERAS. ¿Vieron las patrullas de “vamos bien”, el fin de semana, ondeando las banderas de Libre? Pobre Honduras, en lo que vino a quedar.

APEGO. El chiste de hoy: el activista uniformado de las Fuerzas Armadas condecoró al Redondo por desempeñar su cargo con “dignidad, firmeza y apego a los más altos valores democráticos”. Pobre, pueblo, pobre...