L 661 millones repartidos, papa y sepa judas a quien se le ocurrió

HORA. Hombre, parece que hoy sí le llegó la hora al busero superado venezolano, y que tendría los días contados con el envío de poderosos bombarderos que ya despegaron de Luisiana, no para atacar en el mar Caribe, sino, en tierra.

CORRÉ. El narcodictador venezolano anda con corré que te alcanzo y ya le puso la queja al portugués de la ONU. Y, adivinen quién está al mando de la operación.

OIC. Hombre, los que participaron en el Consejo Internacional del Café, el evento de la OIC que se acaba de realizar en SPS, no se pueden quejar, si a cada uno le dieron de regalo el libro aquel sobre el “golpe de Estado” que escribió el “resignado” de la Ramona, el mismo que le regalaron al Papa.

PASTEL. ¡Ahhh! y, como cereza del pastel, a los ilustres visitantes de todo el mundo también les regalaron otro libro de la Ramona, con el titular: “2025: la victoria es Rixi”. Ja...je...ji...jo...ju...

MEJOR. A nadie se le habrá ocurrido que mejor regalaran un libro sobre la historia del cultivo del café en Honduras, un documental sobre los premios mundiales que ha ganado con el aromático, los mercados que tiene el grano, en fin...

BONO. Ya vieron, nada menos que 661 millones han repartido en plena campaña en el mentado “bono climático” que, sepa Judas quién se lo habrá inventado, mientras el IHSS se ha quedado sin especialistas porque no les pagan.

50. No sería mil veces mejor que invirtieran ese pisto en reparar tantas calles y carreteras dañadas por las lluvias, vados, puentes, en fin, no que Octavio casi está mendigando que le den 50 milloncitos para las emergencias. Eso no le ajusta ni para Tegus.

MIL. Y, así quieren que les aprueben más de mil millones en préstamos, si el dichoso bono está saliendo de un empréstito del BCIE. Por eso dicen que los ilustres refundidores salieron corregidos, aumentados y una cuarta más.

BOLETERÍA. Además del bonito climático, se dieron cuenta que el gobierno de Libre compró toda la boletería de sol del partido contra Haití, solo para que sus activistas y empleados públicos fueran a gritar “no volverán”. Pobrecito Honduras.

PARAR. Manda a decir Cálix que la única manera que lo pueden parar es que “me peguen un tiro en la frente, pero en el mero centro, porque si no, aún así voy a llegar al 30 de noviembre”. Será.

ORDEN. Avisa el Tommy que el mandadero del Congreso ya recibió la orden de no convocar a sesión para encaramar la tal comisión permanente. ¿Y, para qué creen?