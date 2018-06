¿Sin nada que hacer en junio? Mira lo nuevo que tendrás en la Feria Juniana Río Lindo 2018

TEGUCIGALPA, HONDURAS



La Feria Juniana de Río Lindo 2018 promete 10 días llenos de fiestas y alegrías, con desfiles hípicos, show de paracaidismo, competencias deportivas, karaoke, rodeos y rica gastronomia local, entre otras cosas.



La festividad se realiza en el municipio de San Francisco de Yojoa del departamento de Cortés, del 21 de junio al 1 de julio.



El presidente ejecutivo del comité de la Feria de Río Lindo 2018, Alex Mauricio Pérez, comentó durante una conferencia de prensa que "tenemos un preámbulo que lo hemos venido trabajando desde hace dos meses y medio atrás, nos hemos preparado para todo lo que tenemos proyectado".



"Vamos a tener artistas nacionales entre los que destaca Pilo Tejeda, agrupaciones importantes de nuestro país como Agrupación Musical La Gran Banda, Agrupación Silver Star, los Roland de La Ceiba y Agrupación Candela, además la presencia del Escuadrón de Cadetes de la Fuerza Aérea de Honduras, así como exhibición de autos clásicos y motos", agregó Pérez.



Cabe mencionar que el lanzamiento oficial de la Feria de Río Lindo, se realizó este martes con una conferencia de prensa, en las instalaciones de la Secretaría de Turismo. Para la realización de esta feria fue necesario la inversión de cerca de medio millón de lempiras, según sus organizadores.



Otra de la actividades que destacará, durante la festividad es la coronación de la Reina de la Feria, en la que participan 11 jóvenes de San Francisco de Yojoa.



La participante del concurso, Geidi Elizabeth Alberto expresó que "me siento muy orgullosa de forma parte de esta feria, ya que vamos a hacer nuevas experiencias, nuevos conocimientos, que jamas había vivido, si llegará a ser reina sería una buena oportunidad, por que ser reina me abre muchas puertas en el mundo del modelaje".



En cuanto a las actividades religiosas, según sus organizadores el domingo 24 de junio, que es el día que se venera al santo Patronó San Juan Bautista, las actividades en conmemoración de este santo comenzarán a las 10:00 de la mañana, por lo cual se celebrará una misa en su honor.



Seguidamente, también como una actividad religiosa organizada por la iglesia Católica, se realizará la Cuarta Carrera consecutiva de Colores, que se estará desarrollando el primero de julio de las 8:00 de las mañana en adelante con un recorrido desde la cabecera municipal San Francisco de Yojoa hacia la comunidad de Río lindo.