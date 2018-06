Las 10 famosas de Hollywood con mejor derrière

Estas estrellas de Hollywood han roto los estereotipos de los cuerpos ultra delgados y han llevado las curvas a un nuevo nivel pero ¿Quién tiene el mejor trasero? es un título que solo una de ellas lo logrará.



Algunas ya vienen dotadas por la madre naturaleza otras lo han logrado con ayuda del ejercicio y unas cuantas (por no decir la mayoría) con alguna "pequeña" ayuda del cirujano plástico (no, no quiero decir Nicky Minaj) pero como sea que lo hayan obtenido estan entre las famosas con mejor trasero.

Acontinuación nuestras nominadas, ¿Vota por tu preferida?