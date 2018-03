Juan René Cruz, un hondureño perseverante y con grandes sueños

Patricia Cálix

Tegucigalpa, Honduras

Una meta alcanzada, un sueño logrado se suman a la vida profesional de Juan René Cruz Mairena.

El joven de 27 años obtuvo su maestría en administración de proyectos en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec).

EL HERALDO ha seguido la trayectoria de éxito, perseverancia y sacrificio de este profesional.

En enero de 2009 conocimos a este joven que tuvo que renunciar a sus estudios en la Universidad Nacional de Agricultura por cuidar a su madre, quien en ese momento padecía de cáncer en etapa terminal, hasta sus logros hoy en día.

Éxitos profesionales

El éxito no le ha venido de la nada a este capitalino, quien desde que era un niño soñaba con subirse a los aviones y que ahora gracias a Dios y su constante esfuerzo ha logrado cruzar el Atlántico en cuatro ocasiones.

En la actualidad se desempeña como analista financiero senior en la Empacadora San Lorenzo, en la zona sur del país, trabajo donde pone a prueba sus conocimientos y profesionalismo.

Tener su maestría es una oportunidad para afianzar sus habilidades en la ejecución de proyectos que generen organización y liderazgo.

“Ahora comienzo con el mejor proyecto y es seguir haciendo de mi vida un proyecto sostenible y felizmente rentable y alcanzando los sueños que logren mi aporte a Honduras”, afirmó.

Y es que su vida ha sido trazada por el éxito, en el que han intervenido personas a quienes el profesional define como “ángeles” enviados por Dios y por su madre para ayudarle a cumplir sus retos.

“Mi vida es mi propia empresa, hacer y tener utilidades será genial. Mis socios estratégicos en mi empresa son todos los ángeles que desde el cielo Dios y mi madre me envían”, declaró.



Pero como parte de su triunfo imposible, le es imposible olvidar los años de su infancia, los que estuvieron marcados por la pobreza y donde sus madre fue la protagonista para sacarlo adelante a él y a sus hermanos.





Ella fue quien le inculcó a ser buen alumno y a seguir sus estudios con disciplina y responsabilidad, patrón que al final se constituyó en la llave para lograr las metas.

Entre sus sueños realizados están el ser un estudiante de excelencia académica y mantener una beca en la Fundación Iris Ulargui.



Otro de sus logros significativos es haber hecho realidad el sueño Zamorano al graduarse en la Escuela Agrícola Panamericana.



“En el 2000, cuando visitábamos la aldea cercana de Zamorano, lugar de donde era originaria mi madre, conocí el campus de la universidad y dije que un día seré estudiante y graduado de ahí y lo logré”, reconoció.

Ahora, con una maestría en Administración de Proyectos, no puede obviar que todo lo debe a la puesta en práctica de palabras claves que van desde el agradecimiento a las personas que lo han apoyado.



De igual manera, la perseverancia, visión del éxito, positivismo, conocimiento de sí mismo y relaciones personales.



Y en la actualidad tiene como nuevo propósito su aspiración de llegar a convertirse en embajador de Honduras en el exterior, sueño que no dudamos en algún momento llegará a cumplir.



No nos queda más que desearle felicidades a Juan René por su ejemplo de vida y perseverancia.